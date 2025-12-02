Meri Deal habló sobre su "Touch and go" con Franco Colapinto

En diálogo con un medio de comunicación uruguayo, la cantante fue consultada sobre el video que circuló en redes junto a Franco, sin embargo, Meri decidió mostrarse evasiva ante las insistentes preguntas de los periodistas. "No lo conocía personalmente", declaró.

También dejó en claro que no tenía nada para declarar, terminó preguntando que la primera interacción entre ambos fue a través de las redes sociales, "No me acuerdo si habíamos charlado. Había habido como alguna interacción antes de las redes. Pero ahí, en la fiesta, nos presentó Bizarrap, que yo me llevo bien con él y él estaba con Franco, y bueno".

video

Luego confirmó que, tras aquel encuentro, mantuvieron el contacto a través de las redes sociales y que tiene "la mejor, la mejor", haciendo referencia a su relación.

También fue entrevistada por otro medio oriental, pero, ya cansada de las preguntas. Fue tajante, negó cualquier vínculo amoroso con el corredor.

Meri Deal- Franco Colapinto

“Por eso también como que, nada, yo de por sí todo lo mío, mi vida fuera de lo laboral, lo cuido mucho siempre. Eso es algo que desde siempre me pasa, como que nunca me sentí muy cómoda. Ya me ha pasado otras veces y yo enseguida, como nada, esquivarlo, tratar de no declarar nada”, reflexionó sobre su situación con la mezcla entre el ambiente laboral y personal.

Finalmente, compartió su propia opinión sobre la viralización de ese video, "Siempre alguien te ve, es natural. No hay nada que esconder y tampoco nada que contar"