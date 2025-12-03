Franco Colapinto palpitó el GP de Abu Dhabi: "Hay más posibilidades de adelantamiento"

Colapinto viene de terminar 14° en el GP de Qatar y reveló que está falto de confianza. “El fin de semana de carreras en Qatar no estuvo exento de aprendizajes. Estaba claro que el coche tenía ritmo, pero nos costó demostrarlo. Cometí errores durante todo el fin de semana, pero mostramos más potencial en la carrera”, aseguró el pilarense.

Ese conocimiento del circuito, sumado a la evolución del auto, alimenta su ilusión de cerrar el año con un resultado favorable. “Con condiciones similares previstas en Abu Dhabi este fin de semana, estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial”, comentó.

En su última aparición en Yas Marina, en 2024, debió abandonar tras un toque de Oscar Piastri en la sexta vuelta que le provocó un pinchazo y lo dejó fuera de carrera veinte giros más tarde. Esta vez, el objetivo es revertir esa imagen y despedir su segundo año en la categoría.

Antes del final de la temporada, Colapinto también aprovechó para reconocer el trabajo de todo Alpine: “Me siento muy agradecido con el equipo y todo el increíble trabajo que realizaron, tanto en pista como en las fábricas. Terminemos el año juntos en lo más alto antes de un merecido descanso durante el invierno europeo”.