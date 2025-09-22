Preocupación en Boca: Miguel Russo internado tras el empate con Central Córdoba

A pesar del malestar, Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el partido y en la conferencia de prensa posterior, mostrando un ánimo positivo. Los médicos indicaron que permanecerá en observación para monitorear su evolución, con posibilidades de recibir el alta en el transcurso del lunes.

No es la primera vez que el entrenador enfrenta problemas de salud. En septiembre debió ser internado por una infección urinaria resistente, que requirió tratamiento intravenoso, y en 2017, mientras dirigía al club colombiano Millonarios, fue diagnosticado con cáncer de próstata. En aquel momento, combinó su tratamiento con la conducción del equipo, demostrando fortaleza y resiliencia.

Durante su ausencia, los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieron cargo de los entrenamientos, aunque la decisión institucional fue que Russo retome sus funciones cuando se encuentre completamente recuperado. Su hijo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, lo visitó en la clínica, y diversas figuras del fútbol argentino, como Guillermo Barros Schelotto, expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación.

A pesar de estos episodios, el entrenador ha mantenido su presencia en todos los compromisos oficiales de Boca desde su regreso a mediados de año, incluyendo el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, donde el Xeneize marcha tercero en la zona y segundo en la tabla anual. La prioridad del club y del cuerpo médico es garantizar su recuperación antes de retomar con normalidad sus tareas al frente del equipo.