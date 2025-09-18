Cavani se lesionó y será baja en Boca por al menos dos semanas

"El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho", informó Boca en un breve comunicado en sus redes sociales. Su recuperación demandará al menos 15 días por lo que el Matador no podrá estar ante el Ferroviario pero tampoco para el duelo con Defensa y Justicia.

Milton Giménez reemplazaría a Cavani y acompañaría a Miguel Merentiel en la ofensiva. De esta manera, Russo se perfila para repetir el 11 que igualó con el conjunto rosarino salvo por dos cambios: Giménez por Cavani y Marchesín (ya recuperado de su desgarro) por Brey.

Tras superar la peor racha sin ganar de su historia, que incluyó 12 partidos, Boca está mejorando futbolísticamente y lleva tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro cotejos. El Xeneize está escolta en la Zona A del Torneo Clausura con 13 puntos, a dos de los sorpresivos punteros Barracas Central y Unión.