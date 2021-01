Primera Nacional: cuáles son los equipos que buscan la final

El grupo A tiene tres líderes: Platense, Estudiantes (RC) y Agropecuario suman 10 puntos cada uno, pero quien también cuenta con chances matemáticas y aspira al milagro es Estudiantes (BA), que se ubica como escolta con 9 unidades y hará lo suyo para luego esperar resultados favorables.

Por esta zona, el domingo habrá cuatro partidos en simultáneo que se disputarán desde las 17.10. Por un lado, habrá duelo de líderes en Córdoba, ya que Estudiantes (RC) enfrenta a Agropecuario. En tanto, Ferro recibe a Estudiantes (BA) y Platense será local ante Temperley, así como también lo hará Deportivo Moron frente a Atlanta.

Por su parte, el grupo B de la fase campeonato tiene dos candidatos. Uno es Sarmiento de Junín, que lidera con 14 puntos, y el otro es justamente su rival de turno, Atlético Rafaela, quien posee 13 unidades. Estos se medirán a las 19.15 en la cancha de La Crema.

Al mismo horario, también se disputarán los partidos restantes de la zona: San Martín (T) vs Gimnasia (M), Villa Dálmine vs Defensores de Belgrano y Tigre vs Deportivo Riestra.

Los equipos que ocupen el primer lugar de sus respectivas zonas disputarán una final que determinará el equipo que se quede con la primera plaza para jugar en la Primera división del fútbol argentino.

El resto de los partidos serán los siguientes:

Zona "A" reválida

Domingo 10 de enero

17.10 Barracas Central vs Nueva Chicago

17.10 Brown (PM) vs San Martín (SJ)

17.10 Belgrano vs Alvarado

17.10 Independiente Rivadavia vs Mitre (SdE)

Zona "B" reválida

Lunes 11 de enero

21.10 Almagro vs Chacarita

21.10 All Boys vs Instituto

21.10 Quilmes vs Brown (A)

21.10 Gimnasia (J) vs Santamarina