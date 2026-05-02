Franco Colapinto terminó décimo en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami

Embed La palabra de Franco Colapinto tras la Carrera Sprint del #MiamiGP



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Durante gran parte de la competencia, Colapinto mantuvo un ritmo similar al de Gasly, que finalizó octavo y logró sumar un punto para Alpine. El argentino logró sostenerse dentro del pelotón medio y defendió su posición frente a Isack Hadjar durante varias vueltas.

El francés de Red Bull terminó superándolo en el giro 17, luego de varios intentos consecutivos. Hadjar aprovechó una diferencia de baterías y concretó el sobrepaso en la curva 4 para dejar a Colapinto en la décima posición definitiva.

Más allá del resultado final, Alpine mostró una mejora importante en el rendimiento del A526, especialmente en tandas largas. El equipo francés logró meterse en la pelea por los últimos puestos puntuables y dejó mejores sensaciones respecto a carreras anteriores.

Ahora el foco estará puesto en la clasificación para la carrera principal del domingo, que comenzará a las 17. Colapinto buscará repetir el buen rendimiento mostrado el viernes para intentar meterse nuevamente entre los diez mejores de la parrilla.

Posiciones finales de la carrera Sprint del GP de Miami

Lando Norris (McLaren) – 8 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 7 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 6 puntos George Russell (Mercedes) – 5 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 4 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 3 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 2 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto Isack Hadjar (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNF (Abandono) Nico Hülkenberg (Audi) – DNS (Abandono)

Franco Colapinto y Alpine se preparan para la Qualy de la carrera principal del GP de Miami

Colapinto Miami Desde la 17 Franco Colapinto correrá en la clasificación de la carrera sprint del GP de Miami.

Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado desde las 17 de Argentina para disputar la clasificación del Gran Premio de Miami de la Formula 1. El argentino llega tras terminar décimo en la carrera Sprint y con buenas sensaciones por el rendimiento mostrado por Alpine durante el fin de semana.

La clasificación se divide en tres etapas. La Q1 tendrá una duración de 18 minutos y definirá a los primeros seis eliminados, que ocuparán las últimas posiciones de la grilla. Todos los pilotos intentarán registrar su mejor vuelta dentro de ese margen de tiempo para evitar quedar afuera en el primer corte.

Luego llegará la Q2, donde los tiempos vuelven a empezar desde cero. Los 16 pilotos restantes dispondrán de 15 minutos para buscar un lugar entre los diez mejores que avanzarán a la definición final de la qualy.

La Q3 será la instancia decisiva de la jornada. Allí, los diez pilotos más rápidos pelearán por la pole position y por el primer lugar de salida para la carrera principal del Gran Premio de Miami. Alpine apuesta a mantener el buen ritmo mostrado hasta ahora y Colapinto intentará volver a meterse entre los protagonistas del pelotón medio.

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