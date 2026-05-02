Franco Colapinto terminó décimo en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami

El argentino había largado desde el octavo puesto, pero lo complicó un toque con Max Verstappen y quedó fuera de la zona de puntos. El británico Lando Norris se llevó el triunfo.
Franco Colapinto (Alpine) tuvo una destacada actuación en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Formula 1 y terminó en el décimo ugar. El triunfo quedó en poder del británico Lando Norris (McLaren), seguido por su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
En la competencia, el argentino volvió a tener una buena largada, aunque un roce con Max Verstappen en los primeros metros lo hizo perder posiciones y caer detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly. A partir de allí mantuvo un ritmo similar al del francés, pero debió defenderse durante varias vueltas del avance de Isack Hadjar.
Finalmente, Colapinto terminó décimo y quedó fuera de la zona de puntos, mientras que Lando Norris se quedó con la victoria Sprint tras dominar la carrera de principio a fin. Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio en Miami.
Al finalizar la carrera, el pilarense declaró que “Sin ese toque podría haber sumado" ya que lo condicionó por hacerle perder dos puestos en la largada.
Durante gran parte de la competencia, Colapinto mantuvo un ritmo similar al de Gasly, que finalizó octavo y logró sumar un punto para Alpine. El argentino logró sostenerse dentro del pelotón medio y defendió su posición frente a Isack Hadjar durante varias vueltas.
El francés de Red Bull terminó superándolo en el giro 17, luego de varios intentos consecutivos. Hadjar aprovechó una diferencia de baterías y concretó el sobrepaso en la curva 4 para dejar a Colapinto en la décima posición definitiva.
Más allá del resultado final, Alpine mostró una mejora importante en el rendimiento del A526, especialmente en tandas largas. El equipo francés logró meterse en la pelea por los últimos puestos puntuables y dejó mejores sensaciones respecto a carreras anteriores.
Ahora el foco estará puesto en la clasificación para la carrera principal del domingo, que comenzará a las 17. Colapinto buscará repetir el buen rendimiento mostrado el viernes para intentar meterse nuevamente entre los diez mejores de la parrilla.
Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado desde las 17 de Argentina para disputar la clasificación del Gran Premio de Miami de la Formula 1. El argentino llega tras terminar décimo en la carrera Sprint y con buenas sensaciones por el rendimiento mostrado por Alpine durante el fin de semana.
La clasificación se divide en tres etapas. La Q1 tendrá una duración de 18 minutos y definirá a los primeros seis eliminados, que ocuparán las últimas posiciones de la grilla. Todos los pilotos intentarán registrar su mejor vuelta dentro de ese margen de tiempo para evitar quedar afuera en el primer corte.
Luego llegará la Q2, donde los tiempos vuelven a empezar desde cero. Los 16 pilotos restantes dispondrán de 15 minutos para buscar un lugar entre los diez mejores que avanzarán a la definición final de la qualy.
La Q3 será la instancia decisiva de la jornada. Allí, los diez pilotos más rápidos pelearán por la pole position y por el primer lugar de salida para la carrera principal del Gran Premio de Miami. Alpine apuesta a mantener el buen ritmo mostrado hasta ahora y Colapinto intentará volver a meterse entre los protagonistas del pelotón medio.
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