Deportes |

Qué es y cuánto vale el Batimóvil que Neymar sumó a su colección privada

El futbolista brasileño presentó una réplica del Batimóvil construida a medida, junto a su jet y helicóptero. El auto no puede circular y es una pieza de colección valuada en millones.

Desde su regreso al Santos, el nombre de Neymar Jr. volvió a ocupar un lugar central fuera y dentro de la cancha. Esta vez no fue por un gol ni por una lesión, sino por la exhibición de su colección de vehículos de lujo, encabezada por una réplica del Batimóvil, el auto del personaje Batman, que llamó la atención por su valor y características.

n-RzrN-Vn_1290x760__1
El Batimóvil de Neymar es una pieza de colección y no está habilitado para uso en la vía pública.

El Batimóvil de Neymar es una pieza de colección y no está habilitado para uso en la vía pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeamNey10/status/2008369761625731233?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008369761625731233%7Ctwgr%5E288e41752e9477fbc513b51cb801b104dcc329f9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.prensafutbol.cl%2Fneymar-lujosos-vehiculos-batimovil-jet-privado%2F&partner=&hide_thread=false

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram, donde se lo ve en una pista de aterrizaje junto a un jet privado, un helicóptero y el llamativo automóvil negro. El propio jugador acompañó el posteo con una frase breve, sin dar mayores explicaciones sobre los vehículos ni su uso.

5OSY4Y3Rx_720x0__1
El Batimóvil forma parte de la colección privada de Neymar Jr. y permanece guardado en un garaje.

El Batimóvil forma parte de la colección privada de Neymar Jr. y permanece guardado en un garaje.

La pieza que más impacto generó fue el Batimóvil, presentado públicamente en julio de 2025. Se trata de una réplica del modelo Tumbler, utilizada en las películas de DC Comics, diseñada por el brasileño Adhemar Cabral. Su construcción llevó tres años y demandó un trabajo artesanal sobre un chasis tubular de fibra de carbono.

bfda0664df3d6ee1754d66f2c0191fbe
El diseño del auto está inspirado en el modelo Tumbler utilizado en películas de Batman.

El diseño del auto está inspirado en el modelo Tumbler utilizado en películas de Batman.

ADEMÁS: En plena presentación Gabigol fue "apurado" por la barra del Santos

El vehículo mide 4,65 metros de largo y 2,8 de ancho, cuenta con un motor V8 6.2 de 525 caballos de fuerza y fue pensado como objeto de colección. No está homologado para circular por calles ni rutas de Brasil, por lo que permanece guardado en un garaje privado.

zqwFpKUuW_1290x650__1

Además del auto, el helicóptero exhibido es un Airbus H-145, decorado con detalles vinculados a Batman, cuyo valor ronda los 10 millones de dólares.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados