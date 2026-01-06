Qué es y cuánto vale el Batimóvil que Neymar sumó a su colección privada

n-RzrN-Vn_1290x760__1 El Batimóvil de Neymar es una pieza de colección y no está habilitado para uso en la vía pública.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram, donde se lo ve en una pista de aterrizaje junto a un jet privado, un helicóptero y el llamativo automóvil negro. El propio jugador acompañó el posteo con una frase breve, sin dar mayores explicaciones sobre los vehículos ni su uso.

5OSY4Y3Rx_720x0__1 El Batimóvil forma parte de la colección privada de Neymar Jr. y permanece guardado en un garaje.

La pieza que más impacto generó fue el Batimóvil, presentado públicamente en julio de 2025. Se trata de una réplica del modelo Tumbler, utilizada en las películas de DC Comics, diseñada por el brasileño Adhemar Cabral. Su construcción llevó tres años y demandó un trabajo artesanal sobre un chasis tubular de fibra de carbono.

bfda0664df3d6ee1754d66f2c0191fbe El diseño del auto está inspirado en el modelo Tumbler utilizado en películas de Batman.

El vehículo mide 4,65 metros de largo y 2,8 de ancho, cuenta con un motor V8 6.2 de 525 caballos de fuerza y fue pensado como objeto de colección. No está homologado para circular por calles ni rutas de Brasil, por lo que permanece guardado en un garaje privado.

zqwFpKUuW_1290x650__1

Además del auto, el helicóptero exhibido es un Airbus H-145, decorado con detalles vinculados a Batman, cuyo valor ronda los 10 millones de dólares.