Qué es y cuánto vale el Batimóvil que Neymar sumó a su colección privada

La réplica del Batimóvil fue diseñada a pedido del jugador y permanece guardada por no cumplir normas de circulación.
El diseño del auto está inspirado en el modelo Tumbler utilizado en películas de Batman. Captura de su historia de Instagram.
El futbolista brasileño presentó una réplica del Batimóvil construida a medida, junto a su jet y helicóptero. El auto no puede circular y es una pieza de colección valuada en millones.
Desde su regreso al Santos, el nombre de Neymar Jr. volvió a ocupar un lugar central fuera y dentro de la cancha. Esta vez no fue por un gol ni por una lesión, sino por la exhibición de su colección de vehículos de lujo, encabezada por una réplica del Batimóvil, el auto del personaje Batman, que llamó la atención por su valor y características.
Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram, donde se lo ve en una pista de aterrizaje junto a un jet privado, un helicóptero y el llamativo automóvil negro. El propio jugador acompañó el posteo con una frase breve, sin dar mayores explicaciones sobre los vehículos ni su uso.
La pieza que más impacto generó fue el Batimóvil, presentado públicamente en julio de 2025. Se trata de una réplica del modelo Tumbler, utilizada en las películas de DC Comics, diseñada por el brasileño Adhemar Cabral. Su construcción llevó tres años y demandó un trabajo artesanal sobre un chasis tubular de fibra de carbono.
El vehículo mide 4,65 metros de largo y 2,8 de ancho, cuenta con un motor V8 6.2 de 525 caballos de fuerza y fue pensado como objeto de colección. No está homologado para circular por calles ni rutas de Brasil, por lo que permanece guardado en un garaje privado.
Además del auto, el helicóptero exhibido es un Airbus H-145, decorado con detalles vinculados a Batman, cuyo valor ronda los 10 millones de dólares.
