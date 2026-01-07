Thiago Almada, declarado transferible a sólo seis meses del Mundial

Almada acumuló sólo 571 minutos oficiales desde su arribo y nunca logró afirmarse en el esquema de Diego Simeone, la escasa participación lo fue moviendo de la consideración en un plantel donde la competencia interna no da margen para procesos largos de adaptación.

De cara al mercado de pases, la postura dirigencial del Atlético de Madrid con respecto al campeón del mundo es esperar propuestas, con la intención de recuperar parte de la inversión realizada. En junio de 2025 el club desembolsó 21 millones de euros por el 50% de su ficha, adquirida al Olympique de Lyon, una cifra que hoy buscan amortizar.

Este contexto también llamó la atención en la Selección Argentina, con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la falta de minutos aparece como un factor de riesgo, aunque Almada mantiene el respaldo de Lionel Scaloni. Sus buenas actuaciones en las Eliminatorias, con goles y asistencias en partidos clave, sostienen su crédito en la Albiceleste, pero su futuro inmediato en Europa será determinante para seguir en carrera rumbo a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.