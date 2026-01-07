Luis Advíncula decidió rescindir su contrato con Boca y planea volver a su país

Desde su llegada, rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular, aunque con el paso del tiempo bajó su rendimiento y perdió protagonismo, por lo que terminó el año como suplente de Juan Barinaga.

Todo indica que continuará su carrera en Alianza Lima, donde disputará la Copa Libertadores. A raíz de esta decisión, desde el Xeneize resolvieron frenar el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, ya que actualmente cuentan con un solo lateral derecho, sin considerar al juvenil Dylan Gorosito.

lucas-blondel_862x485.webp Lucas Blondel es nuevo jugador de Boca.

El defensor se ganó el cariño de los hinchas por su participación en la Copa Libertadores 2023, donde se desempeñó como extremo en lugar de lateral y convirtió cuatro de los seis goles que anotó con esta camiseta.

Más allá de su aporte ofensivo en el torneo en el que el conjunto azul y oro llegó a la final instancia en la que también marcó ante Fluminense, fue clave con un golazo en la remontada por 2-1 frente a Deportivo Pereira en la fase de grupos, que revitalizó al equipo de Jorge Almirón y le permitió sumar tres puntos fundamentales para la clasificación.

El último partido del peruano con la camiseta de Boca fue la victoria por 2-1 ante Estudiantes en La Plata, cuando ingresó para disputar los últimos 29 minutos en la fecha 14 del Torneo Clausura. De esta manera, cierra una etapa con 169 encuentros disputados y con la intención de culminar su carrera en su país.