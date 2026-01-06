En plena presentación Gabigol fue "apurado" por la barra del Santos

La barra se presentó para marcarle la cancha desde el primer día: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, fue el mensaje que quedó registrado en el video oficial del evento.

Esto ocurrió en la sala de conferencias del estadio, cuando el grupo de aficionados interrumpieron la conferencia para darle un mensaje de exigencia.

gabigol y la barra

Lejos del recibimiento festivo que suele acompañar este tipo de regresos, la situación dejó expuesto que la vuelta de Gabigol estará atravesada por una fuerte presión y que las demandas sobre su rendimiento aparecerán desde el primer momento, en un contexto de exigencia máxima desde su presentación.

Con 29 años, el delantero comienza su tercer ciclo en Santos, en esta oportunidad a préstamo por una temporada luego de su paso por Cruzeiro. Durante la conferencia de prensa, manifestó su alegría por “regresar a su casa” y afirmó que su meta es aportar al equipo tanto en el Campeonato Paulista como en el Brasileirao y los torneos internacionales. También remarcó el entusiasmo por volver a compartir plantel con Neymar, con quien supo formar una sociedad ofensiva muy efectiva.

Surgido de las divisiones juveniles del Peixe, Barbosa hizo su debut profesional en 2013 y fue vendido al Inter de Milán en 2016. En 2018 retornó al club para una segunda etapa, antes de continuar su carrera en otras instituciones del fútbol brasileño.

Con la camiseta de Santos disputó 207 encuentros, convirtió 83 goles y aportó 13 asistencias, estadísticas que explican la expectativa que rodea su regreso. No obstante, la postura de la hinchada dejó en claro que, más allá del pasado y los logros compartidos, el tiempo de tolerancia será limitado.