Nacional de Uruguay se bajó del amistoso frente a Boca Juniors

Ricardo Vairo, presidente del Bolso lo confirmo, por lo que Olimpia de Paraguay pica en punta para remplazar al conjunto charrúa el próximo domingo 18 de enero.

El Xeneize ya tiene planificada su pretemporada, que incluye dos encuentros antes de retomar la Liga Profesional y la Copa Libertadores. El primer partido será la Copa Miguel Ángel Russo, que se disputará el 14 de enero en la Bombonera frente a Millonarios de Colombia.

En cambio, el amistoso frente a Nacional de Uruguay, programado para el domingo 18 de enero en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, fue cancelado. La decisión fue tomada por el propio club uruguayo, dejando a Boca sin rival confirmado para esa fecha.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, explicó que la suspensión se debió a motivos estrictamente deportivos. En diálogo con El Espectador Deportes, señaló que el cuerpo técnico de Jadson Viera prefirió un plan de trabajo más reducido, con menos partidos de preparación:

"A veces los entrenadores prefieren enfrentarse a equipos exigentes, y otras veces entrenar de forma más cerrada sin jugar amistosos. Jadson había dicho que quería un par de partidos a puertas cerradas, pero no jugar amistosos", explicó.

El dirigente uruguayo agregó que factores como la Copa de la Liga AUF y la cercanía de posibles partidos terminaron de inclinar la balanza para que Nacional se enfocara en entrenamientos internos.

Tras la baja de Nacional, el Xeneize analiza a Olimpia como posible rival para su segundo amistoso de pretemporada.

A pesar de la baja de Nacional, Boca busca mantener el amistoso en San Nicolás, con Olimpia de Paraguay como principal candidato para reemplazar al Bolso. Mientras tanto, el club continúa preparándose para su debut oficial en la Liga Profesional, programado para el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

