"Le arrebataron la vida": el pedido de justicia por el joven asesinado en Chascomús

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y el material ya fue incorporado al expediente judicial como una de las principales pruebas del caso.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Kevin murió como consecuencia de “politraumatismos” y “hemorragia interna, por lo que ahora los investigadores intentan establecer qué lesiones fueron provocadas por el choque y cuáles por la agresión posterior. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja ordenó que la SubDDI de Chascomús continúe con las tareas investigativas y el análisis de las imágenes aportadas por familiares de la víctima.

En medio de la conmoción social que generó el caso, la Municipalidad de Chascomús difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y aseguró que el accionar policial deberá ser evaluado por los organismos competentes. “La Justicia está llevando adelante una investigación para determinar las responsabilidades que correspondan”, señalaron desde el municipio, mientras la comunidad volvió a movilizarse para reclamar avances en la causa y el esclarecimiento de lo ocurrido.