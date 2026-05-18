"Le arrebataron la vida": el pedido de justicia por el joven asesinado en Chascomús

La madre de Kevin Martínez, de 15 años, cuestionó el accionar policial y aseguró que el ataque quedó registrado en video.
“Le arrebató la vida a mi hijo”. Con esa frase, la madre de Kevin Martínez describió el dolor que atraviesa tras la muerte del adolescente de 15 años en Chascomús. La mujer aseguró que las imágenes registradas por cámaras muestran cómo ocurrió el ataque y apuntó contra el accionar policial durante la secuencia.
“El video habla por sí solo. Se ve que pensó el momento exacto para golpear a mi hijo cuando estaba esposado y no podía defenderse”, afirmó en declaraciones televisivas mientras familiares y vecinos encabezaban una marcha para exigir justicia.
La madre del joven también puso en duda la actuación de los efectivos que estaban presentes en el lugar al momento de la agresión al afirmar que: “La policía estaba y no estaba. No hicieron nada. Era una sola persona arriba de mi hijo y no lo detuvieron”, sostuvo. Mientras avanza la investigación judicial, la familia espera el resultado final de la autopsia para determinar si la muerte fue consecuencia directa del accidente de tránsito o de la golpiza posterior que sufrió el adolescente.
El hecho ocurrió el viernes en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana, cuando un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una moto Honda XR 150 en la que circulaban Kevin y otro adolescente de 17 años. Tras el impacto, uno de los vecinos de la zona atacó físicamente al menor en plena calle.
Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y el material ya fue incorporado al expediente judicial como una de las principales pruebas del caso.
Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Kevin murió como consecuencia de “politraumatismos” y “hemorragia interna, por lo que ahora los investigadores intentan establecer qué lesiones fueron provocadas por el choque y cuáles por la agresión posterior. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja ordenó que la SubDDI de Chascomús continúe con las tareas investigativas y el análisis de las imágenes aportadas por familiares de la víctima.
En medio de la conmoción social que generó el caso, la Municipalidad de Chascomús difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y aseguró que el accionar policial deberá ser evaluado por los organismos competentes. “La Justicia está llevando adelante una investigación para determinar las responsabilidades que correspondan”, señalaron desde el municipio, mientras la comunidad volvió a movilizarse para reclamar avances en la causa y el esclarecimiento de lo ocurrido.
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