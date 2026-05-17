Detienen a cinco falsos mecánicos peruanos en Balvanera: querían estafar a un jubilado

Cómo fue la detención de los falsos mecánicos peruanos

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 3, que observó movimientos sospechosos cerca de la esquina de General Urquiza y Venezuela, donde dos hombres se encontraban en veredas opuestas haciéndose señas mientras un tercero hablaba por teléfono y vigilaba los alrededores.

Al ser identificados, los efectivos advirtieron que a pocos metros otros dos sospechosos, vestidos con mamelucos azules similares a los utilizados por mecánicos, manipulaban el vehículo del damnificado. Luego, al notar la presencia de los agentes, los imputados intentaron guardar rápidamente las herramientas y retirarse del lugar, aunque fueron demorados de inmediato.

En ese momento, la víctima relató de manera espontánea que había sido interceptada cuadras antes por los involucrados, quienes le señalaron presuntos desperfectos en el auto mientras le mostraban piezas plásticas y metálicas que supuestamente pertenecían a una de sus ruedas, ofreciéndose luego a reparar el inconvenientes.

Durante el procedimiento se secuestraron herramientas, repuestos viejos y deteriorados utilizados para simular fallas mecánicas, cinco teléfonos celulares y tres mamelucos de trabajo.

En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 20, a cargo de Carlos Donoso Castex, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 38, de Fabiana Palmaghini, que dispusieron la detención de los cinco imputados, de entre 23 y 48 años, por el delito de “tentativa de estafa en flagrancia” y el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.