La Justicia liberó al cantante del Grupo Green, acusado de abuso sexual

Chelo Green, apertura Impactante confesión de la denunciante del Chelo del grupo Green tras quedar detenido por violación.

Según informó la defensa de la víctima, la fiscal Lorena Pecorelli reunió distintas pruebas, entre ellas cámaras de seguridad, chats, audios y prendas entregadas para pericias genéticas. Desde el entorno judicial remarcaron que el cantante ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad, hecho por el cual cumplió condena en distintas unidades penitenciarias bonaerenses hasta recuperar la libertad en 2012.

Uno de los puntos que generó mayor impacto fue la revelación de que el pasado 3 de mayo, con la causa en trámite y el pedido de preventiva presentado, Torres se presentó junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca. “Estamos ante un patrón sistemático, no ante un hecho aislado”, sostuvo Barrios, quien afirmó que continuará impulsando medidas ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

Por su parte, Angélica Lilian Escalante expresó: “No sabía que tenía antecedentes. Si lo hubiese sabido, jamás hubiera aceptado verlo”.

La acusación sostiene que el pedido de prisión preventiva se fundamenta en la gravedad de los cargos y en los antecedentes condenatorios del imputado, en el escrito se sumaron argumentos bajo el riesgo procesal que implicaría mantenerlo en libertad mientras avanza la investigación.