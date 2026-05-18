Detuvieron a tres mujeres por vender cocaína en Constitución

La investigación judicial también determinó que una de las detenidas contaba con antecedentes por daños, tenencia de drogas y exhibiciones obscenas. Otra tenía la residencia vencida y la tercera había sido expulsada anteriormente del territorio argentino en dos ocasiones. Con esos elementos, la jueza María Fernanda Botana, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°5, aceptó el pedido del auxiliar fiscal Carlos Caputto y ordenó la prisión preventiva de las imputadas por considerar que existían riesgos procesales.

El caso se suma a otros operativos recientes realizados en Constitución vinculados a la venta de drogas callejera. Días atrás, una mujer de 40 años fue detenida en la calle Salta al 1500 luego de que el Centro de Monitoreo Urbano detectara una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes. Tras la alerta, efectivos policiales interceptaron a un comprador y posteriormente arrestaron a la sospechosa, que también registraba antecedentes penales y tenía irregularidades migratorias.

En esa investigación, la Justicia valoró además la falta de arraigo de la acusada, ya que aportó tres domicilios diferentes al ser consultada por las autoridades. La fiscalía sostuvo que ese comportamiento podía dificultar el avance del proceso judicial y pidió su detención preventiva, medida que finalmente fue avalada por la jueza Botana. Desde el Ministerio Público Fiscal porteño remarcaron que los controles y operativos en Constitución continuarán debido al incremento de denuncias vinculadas al narcomenudeo en la zona.