Detuvieron a tres mujeres por vender cocaína en Constitución

Una de las acusadas había sido expulsada dos veces del país y otra tenía prohibición vigente para volver a ingresar.
Tres mujeres acusadas de comercializar cocaína en el barrio porteño de Constitución quedaron detenidas con prisión preventiva por decisión de la Justicia de la Ciudad. La investigación reveló que dos de las imputadas tenían antecedentes penales y que una de ellas ya había sido expulsada del país en dos oportunidades, y la otra registraba una orden de expulsión vigente con prohibición de reingreso.
El operativo fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad tras detectar una maniobra de venta de drogas en plena vía pública.
El procedimiento comenzó en la calle Lima al 1.400, cuando un agente observó a varios hombres rodeando a tres mujeres. Según fuentes del caso, una de las sospechosas extrajo varios envoltorios de un morral mientras interactuaba con el grupo. Ante la situación, el policía dio la voz de alto, los hombres escaparon del lugar y la mujer que llevaba el bolso fue detenida inmediatamente, mientras que las otras dos fueron alcanzadas y reducidas a pocos metros.
Durante la requisa, los efectivos secuestraron 15 envoltorios con cocaína y $215.000 en efectivo. La Unidad Fiscal de Flagrancia Este intervino en la causa y dispuso la imputación de las tres sospechosas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Paralelamente, un informe de la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que todas se encontraban en situación migratoria irregular dentro del país.
La investigación judicial también determinó que una de las detenidas contaba con antecedentes por daños, tenencia de drogas y exhibiciones obscenas. Otra tenía la residencia vencida y la tercera había sido expulsada anteriormente del territorio argentino en dos ocasiones. Con esos elementos, la jueza María Fernanda Botana, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°5, aceptó el pedido del auxiliar fiscal Carlos Caputto y ordenó la prisión preventiva de las imputadas por considerar que existían riesgos procesales.
El caso se suma a otros operativos recientes realizados en Constitución vinculados a la venta de drogas callejera. Días atrás, una mujer de 40 años fue detenida en la calle Salta al 1500 luego de que el Centro de Monitoreo Urbano detectara una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes. Tras la alerta, efectivos policiales interceptaron a un comprador y posteriormente arrestaron a la sospechosa, que también registraba antecedentes penales y tenía irregularidades migratorias.
En esa investigación, la Justicia valoró además la falta de arraigo de la acusada, ya que aportó tres domicilios diferentes al ser consultada por las autoridades. La fiscalía sostuvo que ese comportamiento podía dificultar el avance del proceso judicial y pidió su detención preventiva, medida que finalmente fue avalada por la jueza Botana. Desde el Ministerio Público Fiscal porteño remarcaron que los controles y operativos en Constitución continuarán debido al incremento de denuncias vinculadas al narcomenudeo en la zona.
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