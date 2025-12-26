Deportes |

Quién era Isabelle Marciniak, la promesa brasileña que falleció a sus 18 años

La joven brasileña, promesa de la gimnasia rítmica, falleció después de luchar ante una enfermedad degenerativa en su sistema inmunológico.

Isabelle Marciniak fue campeona juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y era la promesa de Brasil en la disciplina, pero una enfermedad degenerativa en su sistema inmunológico terminó con su vida a los 18 años.

La joven falleció horas antes de Nochebuena debido al cáncer que afectaba a su sistema inmunológico, el Linfoma de Hodgkin.

Isabelle había ganado varios títulos en su carrera a nivel nacional y regional. El mayor logro obtenido fue en 2021 cuando fue campeona del Campeonato Brasileño Juvenil de Gimnasia Rítmica. En esa misma competencia consiguió la medalla de plata en "cinta" y oro en la prueba con pelota.

A los 16 años, la joven fue campeona con el trío adulto del club Agir de Curitiba.

La triste noticia fue anunciada por la Federación Paranaense de Gimnasia y fue despedida con mucho dolor: "Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz".

Isabelle será velada y enterrada en su ciudad natal, Araucária.

