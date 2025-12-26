Quién era Isabelle Marciniak, la promesa brasileña que falleció a sus 18 años

marciniak

La joven falleció horas antes de Nochebuena debido al cáncer que afectaba a su sistema inmunológico, el Linfoma de Hodgkin.

Isabelle había ganado varios títulos en su carrera a nivel nacional y regional. El mayor logro obtenido fue en 2021 cuando fue campeona del Campeonato Brasileño Juvenil de Gimnasia Rítmica. En esa misma competencia consiguió la medalla de plata en "cinta" y oro en la prueba con pelota.

A los 16 años, la joven fue campeona con el trío adulto del club Agir de Curitiba.

La triste noticia fue anunciada por la Federación Paranaense de Gimnasia y fue despedida con mucho dolor: "Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz".

Isabelle será velada y enterrada en su ciudad natal, Araucária.