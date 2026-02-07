Anamá Ferreira polémica: habló de racismo y cuestionó a la Selección Argentina

La exmodelo fue a TN para opinar sobre el caso de la argentina detenida en Brasil, y lanzó una frase sobre el seleccionado que revoluciono las redes.
Anamá Ferreira volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su participación en un programa de Todo Noticias (TN), donde fue invitada a debatir sobre discriminación racial a raíz del caso de la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de injuria racial. Durante la entrevista, la empresaria y exmodelo brasileña reiteró su postura y reclamó sanciones ejemplares frente a este tipo de conductas.
“No es un ataque a un extranjero, es una agresión que puede ser contra cualquiera”, afirmó Ferreira, al insistir en la necesidad de condenar públicamente los hechos de discriminación. Sin embargo, el eje de la charla tomó otro rumbo cuando decidió vincular el tema con el fútbol argentino.
En ese contexto, lanzó una frase que generó impacto inmediato: aseguró que la Selección Argentina es “la única que no tiene un negro”, un comentario que se viralizó rápidamente y provocó una avalancha de reacciones en redes sociales.
Mientras muchos usuarios cuestionaron sus dichos y señalaron que la conformación del seleccionado responde a la historia y la demografía del país, otros consideraron que sus palabras reabrieron un debate más amplio sobre racismo y representación. La polémica volvió a colocar a Ferreira en el foco de la discusión pública y alimentó un intenso intercambio de opiniones en el plano social y mediático.
