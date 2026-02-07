Anamá Ferreira polémica: habló de racismo y cuestionó a la Selección Argentina

“No es un ataque a un extranjero, es una agresión que puede ser contra cualquiera”, afirmó Ferreira, al insistir en la necesidad de condenar públicamente los hechos de discriminación. Sin embargo, el eje de la charla tomó otro rumbo cuando decidió vincular el tema con el fútbol argentino.

video (7)

La frase que encendió la polémica

En ese contexto, lanzó una frase que generó impacto inmediato: aseguró que la Selección Argentina es “la única que no tiene un negro”, un comentario que se viralizó rápidamente y provocó una avalancha de reacciones en redes sociales.

Embed Anama Ferreira dijo que somos un país racista por que no tenemos jugadores negr0s en la selección



"Acá hay mucha discriminación, hacen falta más indigenas y marrones en la selección. Tienen que ser como Francia"



Si no les gusta nuestro país, por que no se van??? pic.twitter.com/w7p1GsrVxZ — Mati Smith (@Trumperizar) February 7, 2026

Mientras muchos usuarios cuestionaron sus dichos y señalaron que la conformación del seleccionado responde a la historia y la demografía del país, otros consideraron que sus palabras reabrieron un debate más amplio sobre racismo y representación. La polémica volvió a colocar a Ferreira en el foco de la discusión pública y alimentó un intenso intercambio de opiniones en el plano social y mediático.