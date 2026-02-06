Fue detenida en Brasil la abogada argentina acusada de racismo

La detención se produjo luego de que el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro aceptara el pedido de la Fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva por considerar que existía riesgo de fuga y posible intimidación a testigos. Páez estaba imputada por el delito de injuria racial, una figura penal que en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

Luego de que la justicia brasileña ordenara su detención, Agostina Páez, la abogada santiagueña

Hasta ese momento, la acusada tenía prohibida la salida del país, se le había retenido el pasaporte y llevaba colocada una tobillera electrónica, medida que no fue considerada suficiente por el tribunal.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 14 de enero, cuando la abogada se encontraba con amigas en un bar. Según la denuncia, tras una discusión por el pago de la cuenta, se dirigió a los mozos con insultos racistas, conducta que fue advertida por los propios empleados como delito.

Agostina Páez, de 29 años, fue alojada en una comisaría de Río de Janeiro.

Siempre de acuerdo a la investigación, lejos de detenerse, Páez se habría dirigido luego a la cajera del local, a quien llamó “mono” mientras realizaba gestos alusivos, todo esto frente a testigos y cámaras de seguridad.

Los fiscales señalaron que una de las mujeres que acompañaba a la abogada intentó frenar la situación, dato que fue valorado en el expediente. Además, remarcaron que las declaraciones de las víctimas fueron corroboradas por registros fílmicos.

Especialistas en derecho penal brasileño explicaron que este tipo de delitos suelen derivar en prisión preventiva y que la condición de extranjera no implica un trato diferenciado por parte de la Justicia. La causa continúa su curso y la acusada permanecerá detenida mientras se resuelve su situación procesal.