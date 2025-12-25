Oficial: los diez tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025

Carlos Alcaraz (21.354.778 de dólares), Jannik Sinner ($19.120.641) y Alexander Zverev ($7.468.230) lideraron el podio, con los primeros dos despegándose del tercero y el resto de los tenistas. Claro, entre ambos se repartieron los cuatro Grand Slam: Alcaraz ganó Roland Garros y US Open mientras que Sinner levantó Australian Open y Wimbledon.

El deportista español e italiano fueron los grandes protagonistas de la temporada, logrando títulos muy importantes y por eso también lideraron la tabla de obtención de sumas económicas. Por otro lado, la leyenda de Novak Djokovic, de 38 años, se metió en el Top 10 gracias a su recaudación de $5.140.175, con la que llegó al noveno lugar.

Con lo logrado este año, Alcaraz superó los 60 millones de dólares acumulados a lo largo de toda su carrera y, a sus 22 años, ya es el quinto tenista que más dinero recaudó en toda la historia. Los únicos que los supera son Novak Djokovic ($191.252.375), Rafael Nadal ($134.594.100), Roger Federer ($130.594.339) y Andy Murray ($64.687.542).

image

¿Y el argentino que más dinero embolsó en 2025? Francisco Cerúndolo cerró la temporada en el puesto 21 del ranking general de premios, con 2.683.442 de dólares de ingreso. El bonaerense tuvo actuaciones destacadas en varios torneos siendo Madrid su mejor desempeño, donde alcanzó las semifinales y cayó ante Casper Ruud. En contrapartida, su rendimiento en los Grand Slam fue discreto: su techo en la temporada se limitó a la tercera ronda del Abierto de Australia.

Detrás suyo aparece Horacio Zeballos, quien concluyó en la posición 49 con ganancias por 1.527.730 dólares. Cabe remarcar que ese monto fue obtenido exclusivamente en la modalidad de dobles, disciplina en la que se ubicó como el quinto jugador con mayor recaudación. Junto al español Marcel Granollers, el marplatense se consagró campeón en Roland Garros y el US Open.

Más atrás en el listado de tenistas argentinos con mayores ingresos en el circuito ATP se encuentran Martín Etcheverry (1.460.283 dólares y puesto 53), Sebastián Báez (1.456.361 y 54), Camilo Ugo Carabelli (1.193.740 y 72) y Mariano Navone (1.024.278)

Los diez tenistas que más dinero ganaron este año en el circuito profesional

1) Carlos Alcaraz: $21.354.778

2) Jannik Sinner: $19.120.641

3) Alexander Zverev: $7.468.230

4) Alex de Minaur: $6.666.087

5) Lorenzo Musetti: $6.345.640

6) Taylor Fritz: $5.938.539

7) Félix Auger-Aliassime: $5.820.031

8) Ben Shelton: $5.672.734

9) Novak Djokovic: $5.140.175

10) Casper Ruud: $3.971.374