Rally Dakar 2026: cómo les fue a los argentinos al finalizar la etapa 6 en Arabia Saudita

cavigliasso y valen pertegarini Nico Cavigliasso y Valen Pertegarini, pilotos de la categoría Challenger.

Por el lado de las motos, en el Rally GP, Luciano Benavides obtuvo el sexto lugar de la clasificación de la sexta etapa. En el Rally 2, Juan Santiago Rostan se ubicó en el puesto 26. Mientras que en la clasificación del Torneo Veterano Rally 2, Leonardo Cola se posicionó cuarto.

En los coches, en la categroría Challenger, el auto de Kevin Benavídez y Lichi Sisterna se ubicaron en la tercera posición, seguidos a ellos se posicionaron Nico Cavigliasso y Valen Pertegarini, y en el quinto lugar el auto de Augusto Sanz, que comparte con el nerlandés Puck Klaassen. Además, los autos de Fernando Acosta, que corre junto al español Oscar Ral, y el de Bruno Jacomy, que comparte con el chileno Lucas del Río, quedaron en el octavo y noveno lugar respectivamente. Y para finalizar, en la 13° posición se ubicó el auto de David Zille y Sebastián Cesana.

Por la categoría de SSV, el auto de Manu Andujar y Andrés Frini quedaron en la novena posición, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi se ubicaron décimos.