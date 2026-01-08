Rally Dakar 2026: cómo vienen los argentinos al finalizar la etapa 5 en Arabia Saudita

luciano benavides

Por el lado de las motos, Luciano Benavides ganó la quinta etapa que se corrió en un trazado de 356 kilómetros entre el Campamento Refugio y la ciudad de Hail, en el norte de Arabia Saudita. El argentino del Red Bull KTM Factory Racing realizó el recorrido en 4h05.16m y se encuentra en la cuarta posición de la clasificación general.

En cuanto a los autos, Bruno Jacomy, que comparte vehículo con el chileno Lucas del Río, luego de la quinta etapa permanecen 31° en la clasificación general de los autos, luego de haber conseguido el 28° lugar. En la 38° posición, se encuentran David Zille y Sebastián Cesala después de quedar cuartos en la clasificación de la etapa 5. Luego, la dupla Nicolás Cavigliasso y Valen Pertegarini se encuentran en la 29° posición de la general después de haber conseguido la 35° posición en la clasificación de la etapa 5.

En el Rally 2, Juan Santiago Rostan terminó en la 19° posición.

Por la categoría de Classic, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi se ubicaron en la cuarta posición y el auto de Manu Andújar y Andrés Frini en la octava.