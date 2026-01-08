Rally Dakar 2026: cómo vienen los argentinos al finalizar la etapa 5 en Arabia Saudita

El Rally Dakar se sigue desarrollando en tierras sauditas y los argentinos siguen demostrando sus destrezas en los largos trayectos que se corren día a día. Mirá cómo vienen las clasificaciones.
El Rally Dakar 2026 se sigue desarrollando en las tierras sauditas y ya finalizó la etapa 5 del recorrido. Los argentinos vienen demostrando un gran nivel y consiguiendo victorias en diferentes categorías de la competencia.
Por el lado de las motos, Luciano Benavides ganó la quinta etapa que se corrió en un trazado de 356 kilómetros entre el Campamento Refugio y la ciudad de Hail, en el norte de Arabia Saudita. El argentino del Red Bull KTM Factory Racing realizó el recorrido en 4h05.16m y se encuentra en la cuarta posición de la clasificación general.
En cuanto a los autos, Bruno Jacomy, que comparte vehículo con el chileno Lucas del Río, luego de la quinta etapa permanecen 31° en la clasificación general de los autos, luego de haber conseguido el 28° lugar. En la 38° posición, se encuentran David Zille y Sebastián Cesala después de quedar cuartos en la clasificación de la etapa 5. Luego, la dupla Nicolás Cavigliasso y Valen Pertegarini se encuentran en la 29° posición de la general después de haber conseguido la 35° posición en la clasificación de la etapa 5.
En el Rally 2, Juan Santiago Rostan terminó en la 19° posición.
Por la categoría de Classic, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi se ubicaron en la cuarta posición y el auto de Manu Andújar y Andrés Frini en la octava.