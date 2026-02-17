Con cuatro partidos, hoy inician los playoffs de la Champions League: horarios y dónde ver en vivo

La Champions League abre la fase de playoffs con cuatro partidos que marcarán el inicio de las llaves eliminatorias rumbo a los octavos de final.
Los playoffs de la UEFA Champions League marcan el inicio de la etapa eliminatoria previa a los octavos de final. Se disputan en formato de ida y vuelta entre los equipos ubicados del 9° al 24° puesto en la fase de liga, con la ventaja de definir como local para los mejor posicionados. Es una instancia sin margen de error: cualquier detalle puede inclinar la balanza en 180 minutos.
La jornada de este martes tendrá cuatro partidos, con tres encuentros en simultáneo desde las 17 que concentrarán la atención del continente. En Francia, el AS Monaco recibirá al Paris Saint-Germain, último campeón, en un cruce doméstico de alta exigencia. Será transmitido por Fox Sports.
En Alemania, el Borussia Dortmund será local ante el Atalanta, (Transmisión a cargo de ESPN 2) reeditando un antecedente europeo reciente que favoreció al conjunto italiano. Y en Portugal se jugará el duelo más atractivo de la jornada, con el Estádio da Luz como escenario.
Allí, el SL Benfica se medirá ante el Real Madrid desde las 17 (TV: ESPN). El equipo español, que cuenta con Franco Mastantuono, terminó noveno en la fase inicial, mientras que los portugueses finalizaron 24° y avanzaron por ventaja reglamentaria. Ambos protagonizaron una definición inolvidable en la última fecha: Benfica ganó 4-2 cuando necesitaba imponerse por dos goles para no quedar eliminado, mientras que al Madrid le alcanzaba con perder por uno para meterse entre los ocho mejores. En la última jugada, el arquero ucraniano Anatoliy Trubin marcó el 4-2 definitivo. El conjunto luso, dirigido por José Mourinho, ex entrenador del Merengue entre 2010 y 2013, cuenta además con Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea.
El fútbol dará inicio a las 14:45 (ESPN)con el cruce entre el Galatasaray de Mauro Icardi y la Juventus en Estambul, en el primer enfrentamiento eliminatorio entre ambos en la competencia y con un contexto de máxima presión en territorio turco.
La primera tanda de cruces se completará este miércoles:
14:45 - Qarabag FK vs. Newcastle United
17:00 - Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
17:00 - Club Brugge vs. Atlético de Madrid
17:00 - Bodo Glimt vs. Inter de Milán
Con series a ida y vuelta y la ventaja de localía en la revancha para los mejor posicionados en la fase previa, el margen de error es mínimo en una instancia que ya se vive con clima de definición anticipada.
