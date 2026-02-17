Con cuatro partidos, hoy inician los playoffs de la Champions League: horarios y dónde ver en vivo

Captura de pantalla 2026-02-17 102623 .Ruta completa desde los Playoffs hasta la gran final de la Champions League 2026.

La jornada de este martes tendrá cuatro partidos, con tres encuentros en simultáneo desde las 17 que concentrarán la atención del continente. En Francia, el AS Monaco recibirá al Paris Saint-Germain, último campeón, en un cruce doméstico de alta exigencia. Será transmitido por Fox Sports.

En Alemania, el Borussia Dortmund será local ante el Atalanta, (Transmisión a cargo de ESPN 2) reeditando un antecedente europeo reciente que favoreció al conjunto italiano. Y en Portugal se jugará el duelo más atractivo de la jornada, con el Estádio da Luz como escenario.

Allí, el SL Benfica se medirá ante el Real Madrid desde las 17 (TV: ESPN). El equipo español, que cuenta con Franco Mastantuono, terminó noveno en la fase inicial, mientras que los portugueses finalizaron 24° y avanzaron por ventaja reglamentaria. Ambos protagonizaron una definición inolvidable en la última fecha: Benfica ganó 4-2 cuando necesitaba imponerse por dos goles para no quedar eliminado, mientras que al Madrid le alcanzaba con perder por uno para meterse entre los ocho mejores. En la última jugada, el arquero ucraniano Anatoliy Trubin marcó el 4-2 definitivo. El conjunto luso, dirigido por José Mourinho, ex entrenador del Merengue entre 2010 y 2013, cuenta además con Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea.

r1607047_1296x729_16-9 Anatoliy Trubin, el héroe del Benfica que le dio la posibilidad de jugar los Playoffs en el ultimo minuto ante el Merengue en la ultima fecha de la fase de liga.

El fútbol dará inicio a las 14:45 (ESPN)con el cruce entre el Galatasaray de Mauro Icardi y la Juventus en Estambul, en el primer enfrentamiento eliminatorio entre ambos en la competencia y con un contexto de máxima presión en territorio turco.

El resto de la ida de los playoffs

La primera tanda de cruces se completará este miércoles:

14:45 - Qarabag FK vs. Newcastle United

17:00 - Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

17:00 - Club Brugge vs. Atlético de Madrid

17:00 - Bodo Glimt vs. Inter de Milán

Con series a ida y vuelta y la ventaja de localía en la revancha para los mejor posicionados en la fase previa, el margen de error es mínimo en una instancia que ya se vive con clima de definición anticipada.