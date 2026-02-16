River debuta en la Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar en medio de su crisis

Tras caer por 4 a 1 con Tigre en el Monumental y por 1 a 0 con Argentinos Juniors en La Paternal, el Millonario necesita recuperar la confianza y mostrar una mejora en su juego que es más fácil ante un equipo de este calibre. El año pasado, también en la instancia de 32avos de la Copa Argentina, el equipo de Núñez lo enfrentó y venció por 2 a 0 a Bolívar.

En cuanto al enfrentamiento de esta edición, Gallardo realizará dos cambios en el equipo en un partido obligadísimo a ganar por la diferencia de jerarquía y el presente del equipo: Fausto Vera, quien no había podido estar ante Argentinos por suspensión, reemplazará a Kevin Castaño y Matías Viña ingresará por Marcos Acuña, baja de último momento por un cuadro gripal.

image

River viene de caer con Argentinos Juniors en La Paternal.

Por su parte, Ciudad de Bolívar, dirigido por Diego Funes, viene de empatar 1 a 1 con Godoy Cruz en su estreno en la Primera Nacional. El equipo bonaerense buscará aprovecharse del mal momento de su rival y dar un batacazo, que tan presente está año tras año en la competencia.

El ganador de este encuentro, que será dirigido por Nicolás Ramírez y televisado por TyC Sports, enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Aldosivi y San Miguel, que se llevará a cabo un rato antes. Cabe recordar que River y Boca solo se podrían cruzar en la final en esta edición del certamen.

Posibles equipos de River y Ciudad de Bolívar

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.