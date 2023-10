River: murió un referente del cuerpo técnico de Martín Demichelis

Riberi, que asumió junto a Demichelis el año pasado como segundo preparador físico, a las órdenes de Flavio Pérez, levantó la copa de la Liga Profesional en la última fecha del torneo pasado en el Más Monumental como una señal de apoyo por la situación de salud que le tocaba enfrentar.

"Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue una idea del plantel. River es una familia y en el momento que me toca pasar a mí realmente se nota", dijo Riberi aquella tarde del 15 de julio.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor", comunicó River en su cuenta oficial de Twitter.

Embed Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/6HflVfYCui — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2023

Riberi, de 50 años, llegó al club de la mano de Flavio Pérez, preparador físico principal del plantel profesional, luego de un gran trabajo en Deportivo Armenio en 2021; anteriormente había trabajado con Diego Cagna en San Martín de Tucumán y con Guillermo Pereyra en Santamarina de Tandil.

Por eso se dio su llegada a Núñez cuando el exfutbolista del Bayern Munich armó su cuerpo técnico para asumir a fines del año pasado, tras la ida de Marcelo Gallardo.

"Esas noticias que nunca querrías difundir… Nos dejó un gran ser humano, excelente profesional. Uno de los profes de nuestro último equipo campeón, formó parte del cuerpo técnico de Martin Demichelis. Acompañamos a su familia en este duro momento. Q.E.P.D Diego Riberi", posteó por su parte la cuenta de Deportivo Armenio.

Embed Esas noticias que nunca querrías difundir…

Nos dejó un gran ser humano, excelente profesional.

Uno de los profes de nuestro último equipo campeón, formó parte del cuerpo técnico de Martin Demichelis.

Acompañamos a su familia en este duro momento.

Q.E.P.D Diego Riberi pic.twitter.com/FzeLIGEFS9 — Deportivo Armenio (@DepArmenio) October 9, 2023

"Desde el Club A. San Martín lamentamos el fallecimiento de Diego Riberi, ex preparador físico de nuestra institución durante el período 2016-2018 dirigido por Diego Cagna. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", comunicó la institución tucumana en sus redes.