Alejandro Garnacho se le plantó al Manchester United: "Me venden al Chelsea o..."

Garnacho, quien en las últimas horas fue criticado porque se filtró una imagen en la que sostiene un vapeador, no es considerado por el director técnico Ruben Amorim. El portugués no lo convocó para la pretemporada en Estados Unidos, luego de que el argentino le recriminara su poca participación en la final de la Europa League (en la que cayeron con Tottenham). “He jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé", disparó.

Por otro lado, Manchester United renovó por completo su delantera durante el mercado de pases, en el que invirtió 240 millones de euros. Primero, se marcharon Rasmus Hojlund (cedido a Milán), Marcus Rashford (préstamo a Barcelona) y luego llegaron Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo.

Siguiendo la información de Romano, Chelsea intensificó las negociaciones por el delantero argentino, quien ya acordó su contrato y solo quiere jugar en el club londinense donde sería compañero de Enzo Fernández. De esta forma, la negociación entre instituciones podría cerrarse en una cifra cercana a los 40 millones de libras.

Desde que subió al primer equipo del club rojo en abril de 2022, Garnacho, nacido en Madrid hace 21 años pero con la bandera argentina en el corazón, anotó 26 goles y repartió 22 asistencias en 144 partidos. Además, fue campeón de la FA Cup y de la Copa de la Liga 2023 en un contexto bastante flojo del club que supo ser protagonista en varias oportunidades del fútbol europeo y mundial.