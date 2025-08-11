La Conmebol confirmó el estadio de la final de la Copa Libertadores 2025

El Monumental de Lima tiene capacidad para alrededor de 80.000 espectadores y es la casa del Club Universitario de Deportes, máximo ganador de la liga local con 28 títulos. Había sido visitado en abril -fecha en la que Lima fue anunciada como sede- por el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y fue elegido por encima del Estadio Nacional de Perú, con localidades para 43.000 espectadores.

Dina Boluarte, presidenta del país, celebró la elección del Monumental como sede de la final. “Esto ratifica a nuestra tierra como uno de los destinos más atractivos del continente”, expresó con una publicación en sus redes sociales.

monumentaldelima El Monumental de Lima tiene capacidad para alrededor de 80.000 espectadores.

River, Racing, Vélez y Estudiantes disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores con el objetivo de llegar al partido decisivo. El Fortín visitará este martes, desde las 19, a Fortaleza y en el siguiente turno Racing jugará con Peñarol en Montevideo por el primer duelo de tal instancia. Luego, el Pincha jugará ante Cerro Porteño este miércoles en Paraguay y el Millonario chocará ante Libertad el jueves en Asunción.