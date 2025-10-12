River perdió con Sarmiento y acumula cuatro derrotas seguidas

El único gol del partido lo marcó el chileno Iván Morales Bravo a los 30 minutos del primer tiempo, tras un error de Franco Armani, que dio un rebote insólito luego de un remate de Alex Vigo. Morales, atento, empujó la pelota por debajo de las piernas del arquero y silenció a los 85.000 hinchas que colmaron el Monumental bajo una lluvia persistente.

River había arrancado el encuentro con la intención de dominar desde la posesión, pero careció de profundidad y repitió errores que se volvieron costumbre: circulación lenta, ataques predecibles y falta de eficacia. Sarmiento, conducido por Facundo Sava, se plantó con dos líneas de cuatro y apostó al contragolpe. Esa fórmula le alcanzó para resistir y, con su primera llegada clara, sacar ventaja.

En la segunda mitad, Gallardo intentó cambiar la historia con el ingreso de Miguel Borja por Colidio. El colombiano incluso llegó a empatar el partido en tiempo adicionado, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada, dejando sin efecto la única alegría de la noche para el “Millonario”.

River no encontró el camino

El equipo tuvo actitud, pero nunca encontró claridad. Ni los ingresos de Driussi, que volvió de una lesión, ni los de Maxi Meza o Cristian Jaime lograron quebrar el orden defensivo del “Verde”. Los ataques se diluyeron en una sucesión de centros y remates lejanos. La más clara fue un tiro de Paulo Díaz que reventó el travesaño, mientras que del otro lado, Sarmiento aprovechaba los espacios y obligaba a Armani a redimirse con un par de buenas atajadas.

En las tribunas, la impaciencia se transformó en enojo. Los insultos y silbidos se multiplicaron al final del partido, en una postal que recordó otros traspiés recientes, como la derrota frente a Riestra. “Jugando así no le ganamos a nadie”, se escuchó desde las plateas cuando el árbitro marcó el final.

La derrota duele aún más por el contexto. River venía de un homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido días atrás, y de tres caídas al hilo en el torneo que se suman a la eliminación en la Copa Libertadores, configurando un panorama deportivo preocupante.

Las ausencias tampoco son excusa. Gallardo no pudo contar con ocho jugadores, seis de ellos convocados por la Fecha FIFA (Montiel, Acuña, Rivero, Quintero, Castaño y Galarza), más Subiabre (Sub 20) y Portillo (suspendido). Aun así, la jerarquía del plantel hacía que el triunfo pareciera una obligación.

Con este resultado, River quedó quinto en la Zona B con 18 puntos, mientras que Sarmiento llegó a 15 y se ubicó octavo. En la Tabla Anual, el “Millonario” quedó un punto debajo de Boca (50 a 49), aunque con un partido más, y empieza a mirar con preocupación la clasificación a las copas internacionales.

El desafío inmediato será volver a sumar para no quedar más rezagado. El próximo sábado visitará a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, donde podrá contar con hinchas visitantes. Sarmiento, en tanto, recibirá a Vélez en Junín el domingo 19.

Mientras tanto, en Núñez, la pregunta que retumba es una sola: ¿podrá River reaccionar a tiempo o este es el principio del fin de una era?

Síntesis del partido:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Gol en el P.T: 30m. Iván Morales Bravo (S).

Cambios en el S.T: 1m. Miguel Borja por Facundo Colidio (R); 9m. Agustín Echecopar por Lucas Pratto (S); 16m. Sebastián Driussi por Thiago Acosta (R); 21m. Elián Giménez por Carlos Villalba (S); 22m. Joaquín Ardaiz por Iván Morales Bravo (S); 32m. Maximiliano Meza por Milton Casco (R); 43m. Leandro Suhr por Julián Contrera (S); Gabriel Díaz Núñez por Yair Arismendi (S).

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Tomás Bottari