Aldosivi le ganó a Huracán y tomó aire en la pelea por el descenso

Los goles fueron obra de Natanael Guzmán, a los 16 minutos del primer tiempo, y de Giuliano Cerato, sobre el final del encuentro. Con este resultado, el conjunto dirigido por Guillermo Farré alcanzó los 24 puntos y volvió a superar a San Martín de San Juan en la pelea por la permanencia.

El partido comenzó con emociones rápidas. Huracán, dirigido por Frank Kudelka, tuvo la primera gran chance: Rodrigo Cabral remató cruzado tras una buena jugada individual, pero la pelota dio en el palo derecho de Jorge Carranza. Fue un aviso de lo que vendría, aunque el local respondió con contundencia.

A los 16 minutos, el Tiburón aprovechó un contragolpe perfecto. Martín García recuperó en su campo, Tiago Serrago filtró un pase preciso y Facundo De La Vega asistió con sutileza a Guzmán, que definió ante la salida de Sebastián Meza para el 1-0.

En el complemento, Huracán buscó el empate con más ímpetu que claridad, pero se topó con un rival ordenado y un Carranza seguro bajo los tres palos. Cuando el Globo se volcó completamente al ataque, Aldosivi encontró el golpe final: tras un rebote en el área, Giuliano Cerato capturó la pelota y sentenció el 2-0 definitivo a los 48 minutos.

Con esta victoria, el Tiburón cortó una racha adversa y ahora deberá visitar a Racing, el próximo viernes desde las 19 en Avellaneda. Huracán, que dejó escapar la oportunidad de afirmarse entre los ocho primeros, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles 22 en el Tomás Adolfo Ducó. Pese a la derrota, se mantiene en zona de clasificación gracias al traspié de Argentinos Juniors ante Defensa y Justicia.

Síntesis del partido:

Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Justo Giani, Natanael Guzmán; Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Sebastián Meza; César Ibáñez, Nehuen Mario Paz, Fabio Pereyra, Tomas Guidara; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

Gol en el primer tiempo: 16m Natanael Guzmán (A).

Gol en el segundo tiempo: 48m Giuliano Cerato (A).

Cambios en el segundo tiempo: 07m Franco Rami por Facundo De La Vega (A); 10m Agustín Urzi por Rodrigo Cabral (H); 21m Erik Ramírez por Juan Bisanz (H); 28m Marcelo Esponda por Martín García (A); 28m Lautaro Chávez por Natanael Guzmán (A); 29m Tobías Leiva por Justo Giani (A); 38m Thaiel Peralta por Leonardo Gil (H); 38m Hernán De La Fuente por Tomas Guidara (H); 41m Gonzalo Mottes por Tiago Serrago (A).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José María Minella.