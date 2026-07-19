Ronaldinho eligió a la Argentina para la final y volvió a rendirse ante Messi

A pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y España, Ronaldinho manifestó su respaldo al equipo de Lionel Scaloni, elogió la identidad competitiva de la Selección y destacó el liderazgo de Lionel Messi.
A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Ronaldinho se sumó a las figuras del fútbol internacional que opinaron sobre el gran partido y sorprendió al inclinarse por la Selección argentina.
El exfutbolista brasileño, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, elogió el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y destacó el carácter competitivo que históricamente distingue al fútbol argentino.
"Argentina es Argentina, siempre fue así. Es la raza argentina, esa garra. El argentino siempre tuvo esa fama. Y una vez más están jugando de esa forma. El 'vamos que vamos', el argentino es así", afirmó en una entrevista con Globo.
Ronaldinho también puso el foco en Lionel Messi, a quien consideró el gran factor desequilibrante de la Albiceleste. "Es un fútbol que da gusto ver por la entrega que muestran en cada partido. Y tienen a Messi. Él puede resolver todos los problemas que tienen", sostuvo.
El exjugador de Barcelona explicó además que una de las mayores fortalezas del seleccionado argentino radica en el compromiso colectivo que rodea a su capitán.
"El resto tiene esa humildad de correr por él, porque saben que, si le dan la pelota, puede hacer la diferencia y ser decisivo. La unión que tienen es muy linda de ver", remarcó.
Las declaraciones del brasileño también reavivaron el vínculo que mantiene con Messi desde su etapa compartida en Barcelona. Ronaldinho fue una de las primeras figuras en respaldar al rosarino cuando comenzaba a dar sus pasos en el primer equipo, una relación que con el paso de los años se transformó en una amistad basada en la admiración y el respeto mutuo.
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