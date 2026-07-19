Ronaldinho eligió a la Argentina para la final y volvió a rendirse ante Messi

El exjugador de Barcelona explicó además que una de las mayores fortalezas del seleccionado argentino radica en el compromiso colectivo que rodea a su capitán.

"El resto tiene esa humildad de correr por él, porque saben que, si le dan la pelota, puede hacer la diferencia y ser decisivo. La unión que tienen es muy linda de ver", remarcó.

Las declaraciones del brasileño también reavivaron el vínculo que mantiene con Messi desde su etapa compartida en Barcelona. Ronaldinho fue una de las primeras figuras en respaldar al rosarino cuando comenzaba a dar sus pasos en el primer equipo, una relación que con el paso de los años se transformó en una amistad basada en la admiración y el respeto mutuo.