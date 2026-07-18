Nadal palpita la final: "Apuesto por un 2-1 para España"

Elogios a Scaloni

"Conozco personalmente a Scaloni. Es un fenómeno y lo que ha hecho con la selección argentina tiene un mérito enorme", destacó Nadal, al valorar el proceso que llevó al combinado albiceleste a mantenerse entre los principales protagonistas del fútbol internacional.

Más allá de ese reconocimiento, el mallorquín se mostró optimista respecto de las posibilidades de España. A su entender, el equipo dirigido por Luis de la Fuente llega en un gran momento y ha mostrado un rendimiento superior al de su rival a lo largo del torneo.

"La selección española no ha parado de crecer y llega en el mejor momento. Hemos jugado mejor que ellos hasta ahora y tengo la confianza de que vamos a ganar", aseguró antes de arriesgar un pronóstico: "Apuesto por un 2-1 para nosotros. Lo veo así. ¡Vamos, España!".

El apoyo a la Selección de España en redes

Horas antes, Nadal también había expresado su apoyo a la "Roja" mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde recordó la histórica conquista del Mundial de Sudáfrica 2010, un torneo que vivió de cerca y que conserva entre sus recuerdos más especiales.

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"Desde pequeño, el fútbol ha sido una de mis grandes pasiones. Siempre he disfrutado jugando, viendo partidos y apoyando a nuestra selección", escribió el exnúmero uno del mundo, acompañando el mensaje con fotografías de aquella inolvidable final disputada hace 16 años.

Además, evocó la emoción que sintió al presenciar en Sudáfrica el primer título mundial del fútbol español. "Todavía recuerdo la emoción de vivir la final de 2010. ¡Nunca lo olvidaremos!", señaló.

En el cierre de su publicación volvió a expresar su admiración por el rival de este domingo, sin ocultar su deseo de celebrar un nuevo campeonato para España.

"Mañana tenemos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos que hacen historia ante una selección y un país, Argentina, al que respeto y admiro mucho. ¡Muchísima suerte! ¡Vamos, España!", concluyó.