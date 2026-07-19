Argentina va por el bicampeonato y la cuarta estrella ante España en Nueva York

La Scaloneta buscará defender el título mundial este domingo, desde las 16, frente al combinado europeo y convertirse en el tercer bicampeón de la historia. Se paraliza el país, unido por un mismo sueño.
"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo". Se paraliza el país, que vuelve a estar unido sin ninguna grieta, todos subidos a la Scaloneta con el mismo sueño. Argentina va por el bicampeonato y la cuarta estrella ante España este domingo, desde las 16, en el Metlife Stadium de Nueva York. El equipo buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y convertirse en el tercer bicampeón de la historia del certamen tras la Italia de 1930 y 1934 y la Brasil de 1958 y 1962.
Argentina buscará cerrar con broche de oro una campaña mundialista que se destacó por la resiliencia, por la entrega, por sudar la camiseta hasta el último segundo de cada partido y por un Messi que se cargó al hombro al equipo y fue determinante en todos los partidos con números a sus 39 años como en su prime en Barcelona. Un equipo ganador, que jugando mejor o peor, siempre terminó triunfando con merecimiento porque compensó con el corazón.
"La Selección juega por su gente. Recuperamos algo muy valioso: que los argentinos se pongan la camiseta, se sienten frente al televisor y se abracen sin importar de qué club sean. Eso para nosotros tiene un valor enorme", destacó Lionel Scaloni, el inventor de la mejor selección que tuvimos en la historia. Copa América 2021 frente a la Brasil de Neymar en el Maracaná para romper la sequía de 28 años. Finalissima 2022 con baile a Italia en Wembley. Mundial 2022 para traer la tercera estrella tan soñada. Copa América 2024 ante Colombia para seguir festejando y ahora a 90' de otro Mundial.
Una selección que viene de realizarle una épica remontada a Inglaterra para eliminarlo en semifinales, en un triunfo que se festejó como un título en las calles y plazas de todo el país. Una nueva venganza futbolera por Malvinas que será recordada por siempre. Argentina tendrá a un duro rival como España, que juega como una máquina a puro toque, que solo recibió un gol en este certamen y lleva 37 partidos sin conocer la derrota. Sí, casi cuarenta duelos, pero hay un detalle: no enfrentó a la Scaloneta, ni a un Messi que se sacó todas las mochilas y juega como ese nene de Rosario.
La Selección buscará el bicampeonato que le robaron al equipo de Bilardo y Maradona en el 90' con una insólita expulsión a Pedro Monzón promediando el complemento (le reclamó una jugada y el árbitro que no entendía el español creyó que lo insultaba) y un penal inexistente sobre el final con el que Alemania se impuso 1 a 0 en el marcador.
Ya no se le podía pedir absolutamente nada a esta selección, pero ellos se encargaron de volver a ilusionarnos y meternos en otra final mundialista, en tener la posibilidad de "vengar la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar". Sin importar el resultado, la Scaloneta es historia viva y hay que disfrutarla. Se podrá ganar o perder, pero no hay dudas que representarán a cada argentino que vive en el país, que está en el exterior, o que nació en otro país y por elección se hizo argentino, la nacionalidad que tenemos el privilegio de portar en esta vida y que nos hizo sentir el fútbol como nadie. ¡Vamos Argentina!
Hora: 16.00
TV: TV Pública, Telefé, TyC Sports, DSports
Estadio: Metlife Stadium (Nueva York)
Árbitro: Slavko Vincic (esloveno)
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
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