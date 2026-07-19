Argentina va por el bicampeonato y la cuarta estrella ante España en Nueva York

Una selección que viene de realizarle una épica remontada a Inglaterra para eliminarlo en semifinales, en un triunfo que se festejó como un título en las calles y plazas de todo el país. Una nueva venganza futbolera por Malvinas que será recordada por siempre. Argentina tendrá a un duro rival como España, que juega como una máquina a puro toque, que solo recibió un gol en este certamen y lleva 37 partidos sin conocer la derrota. Sí, casi cuarenta duelos, pero hay un detalle: no enfrentó a la Scaloneta, ni a un Messi que se sacó todas las mochilas y juega como ese nene de Rosario.

La Selección buscará el bicampeonato que le robaron al equipo de Bilardo y Maradona en el 90' con una insólita expulsión a Pedro Monzón promediando el complemento (le reclamó una jugada y el árbitro que no entendía el español creyó que lo insultaba) y un penal inexistente sobre el final con el que Alemania se impuso 1 a 0 en el marcador.

Ya no se le podía pedir absolutamente nada a esta selección, pero ellos se encargaron de volver a ilusionarnos y meternos en otra final mundialista, en tener la posibilidad de "vengar la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar". Sin importar el resultado, la Scaloneta es historia viva y hay que disfrutarla. Se podrá ganar o perder, pero no hay dudas que representarán a cada argentino que vive en el país, que está en el exterior, o que nació en otro país y por elección se hizo argentino, la nacionalidad que tenemos el privilegio de portar en esta vida y que nos hizo sentir el fútbol como nadie. ¡Vamos Argentina!

Datos del partido

Hora: 16.00

TV: TV Pública, Telefé, TyC Sports, DSports

Estadio: Metlife Stadium (Nueva York)

Árbitro: Slavko Vincic (esloveno)

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.