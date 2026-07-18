María Becerra cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España

La presencia de María Becerra suma un nuevo capítulo a su vínculo con la Selección Argentina. En distintas oportunidades expresó su admiración por el equipo y recordó con entusiasmo el encuentro que mantuvo con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo durante una edición de la fiesta Bresh en Miami, una experiencia que definió como inolvidable.

Con su interpretación del Himno Nacional, la artista tendrá el desafío de abrir una jornada histórica para el fútbol argentino, en un escenario seguido por millones de espectadores alrededor del mundo y con la ilusión de acompañar al seleccionado en la búsqueda de un nuevo título mundial.