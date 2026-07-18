María Becerra cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España

La cantante quilmeña fue confirmada como la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino este domingo en la previa de la final del Mundial 2026 a disputarse en Nueva York.
La previa de la final del Mundial 2026 ya tiene uno de sus momentos más esperados confirmado. María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del partido decisivo entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.
La confirmación llegó luego de varios días de especulaciones alimentadas por cambios de último momento en la agenda internacional de la artista. Becerra tenía previsto presentarse en el Festival Bigsound, en Pontevedra, España, pero la organización adelantó el horario de su show para facilitar su traslado hacia Estados Unidos.
Además, durante los ensayos generales en el estadio, periodistas presentes identificaron la voz de la cantante interpretando parte del himno, lo que terminó por despejar las dudas sobre quién sería la artista elegida para representar al país en la ceremonia previa al encuentro.
En los días previos también habían circulado otros nombres vinculados a una posible participación, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Sin embargo, finalmente la elección recayó en la intérprete de “La nena de Argentina”, una de las figuras más convocantes de la música urbana nacional.
La presencia de María Becerra suma un nuevo capítulo a su vínculo con la Selección Argentina. En distintas oportunidades expresó su admiración por el equipo y recordó con entusiasmo el encuentro que mantuvo con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo durante una edición de la fiesta Bresh en Miami, una experiencia que definió como inolvidable.
Con su interpretación del Himno Nacional, la artista tendrá el desafío de abrir una jornada histórica para el fútbol argentino, en un escenario seguido por millones de espectadores alrededor del mundo y con la ilusión de acompañar al seleccionado en la búsqueda de un nuevo título mundial.
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