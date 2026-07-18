Histórico banderazo argentino en Times Square para alentar a la Selección

Miles de hinchas argentinos colmaron la plaza más famosa del mundo con banderas y cánticos en la previa de la final ante España, en una convocatoria que desbordó todas las previsiones.
Miles de hinchas argentinos protagonizaron este sábado un multitudinario banderazo en Times Square, en Nueva York, en la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España. La emblemática plaza de Manhattan se tiñó de celeste y blanco en una de las mayores concentraciones de simpatizantes extranjeros registradas en la ciudad.
La convocatoria superó ampliamente las previsiones iniciales y obligó a la Policía de Nueva York a reforzar el operativo de seguridad. Además de incrementar la presencia de efectivos, se implementaron cortes parciales de tránsito para garantizar la circulación de peatones y evitar incidentes.
Durante toda la jornada, los fanáticos desplegaron banderas, cánticos, bombos y trompetas. Ni siquiera las lluvias intermitentes lograron opacar el entusiasmo de los argentinos, que colmaron las calles para brindar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Ante la masiva concurrencia, las autoridades evaluaban la posibilidad de trasladar parte de la concentración hacia Central Park si el número de asistentes continuaba creciendo. Paralelamente, asociaciones de residentes argentinos organizaron puntos de encuentro alternativos en Bryant Park y Hudson Yards.
La previa también tuvo un marcado sabor argentino. Puestos de choripanes y asado se convirtieron en un punto de reunión para los hinchas, mientras que bares y restaurantes argentinos de Manhattan y Queens trabajaron con reservas completas de cara al partido decisivo.
Con un ambiente de fiesta y expectativa, el banderazo se consolidó como una muestra del fervor que despierta la Selección Argentina en cualquier rincón del mundo. A pocas horas de la final ante España en el MetLife Stadium, la ilusión albiceleste ya se hizo sentir con fuerza en el corazón de Nueva York.
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