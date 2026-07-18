Histórico banderazo argentino en Times Square para alentar a la Selección

La previa también tuvo un marcado sabor argentino. Puestos de choripanes y asado se convirtieron en un punto de reunión para los hinchas, mientras que bares y restaurantes argentinos de Manhattan y Queens trabajaron con reservas completas de cara al partido decisivo.

Con un ambiente de fiesta y expectativa, el banderazo se consolidó como una muestra del fervor que despierta la Selección Argentina en cualquier rincón del mundo. A pocas horas de la final ante España en el MetLife Stadium, la ilusión albiceleste ya se hizo sentir con fuerza en el corazón de Nueva York.