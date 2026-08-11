Thiago Almada reveló por qué eligió River y para quién irá su primera camiseta

El flamante refuerzo del Millonario contó cómo se concretó su llegada, valoró la influencia de sus compañeros de la Selección y habló de su desafío en Núñez entre otros temas.
Thiago Almada atraviesa sus primeros días como jugador de River y contó cómo tomó la decisión de regresar al fútbol argentino. El atacante reveló que el llamado de Eduardo Coudet fue determinante para aceptar la propuesta del Millonario, además de las conversaciones que mantuvo con Nicolás Otamendi y Ángel Correa. "Me llamó Coudet, eso fue muy importante. Siempre hablé con él, con Otamendi, con Ángel cuando llegó... Ellos fueron clave. Mi familia también, mi mujer, mis viejos. Todos juntos tomamos esta decisión", explicó.
El ex Atlético de Madrid también habló sobre la situación que atraviesa el equipo y dejó en claro que llegó con un objetivo concreto. "Sé dónde vine, lo que es River, que la gente tiene una expectativa muy grande. Llegué para sumarle al equipo y salir de esta situación, que es complicada, pero con la clase de jugadores que tenemos, la vamos a sacar adelante", aseguró en diálogo con Radio La Red. En ese sentido, destacó el proyecto que le presentó Coudet y reconoció que extrañaba la exigencia del fútbol argentino.
Almada, que llegó a cambio de 20 millones de euros, también contó cómo vivió las horas previas a aceptar la propuesta y reveló que recibió una oferta de Flamengo. "Me decidí cuando estaba de vacaciones, más que nada porque había hablado con Coudet y por el proyecto que tenía en el club. Ahí no lo dudé. Extrañaba la presión de la gente del fútbol argentino, eso es lo que me gusta", sostuvo. Además, aseguró que se está sintiendo cada vez mejor en los entrenamientos y que la suspensión del partido le permitió ganar tiempo para ponerse a punto.
Por último, hombre de la Selección Argentina contó cómo vivirá su vínculo con los hinchas y reveló quién recibirá su primera camiseta de River. "La primera camiseta me la pidió mi mamá, que es fanática de River", contó entre risas. También anticipó que una gran cantidad de familiares estarán presentes para verlo en el Monumental y definió su llegada como un desafío: "Me lo tomo como un gran desafío, sé la expectativa que tiene River, la ilusión, me lo tomo igual que como cuando fui a Brasil. Va a salir todo bien".
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