Thiago Almada reveló por qué eligió River y para quién irá su primera camiseta

Almada, que llegó a cambio de 20 millones de euros, también contó cómo vivió las horas previas a aceptar la propuesta y reveló que recibió una oferta de Flamengo. "Me decidí cuando estaba de vacaciones, más que nada porque había hablado con Coudet y por el proyecto que tenía en el club. Ahí no lo dudé. Extrañaba la presión de la gente del fútbol argentino, eso es lo que me gusta", sostuvo. Además, aseguró que se está sintiendo cada vez mejor en los entrenamientos y que la suspensión del partido le permitió ganar tiempo para ponerse a punto.