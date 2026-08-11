Ascacíbar, el sorpresivo goleador del inicio del ciclo del Vasco Arruabarrena

El Ruso marcó en el triunfo a Recoleta en el Ducó y lleva cuatro partidos al hilo festejando. Se convirtió en la carta de gol del nuevo ciclo del entrenador de la casa.
Boca venció 3 a 1 a Recoleta de Paraguay en el Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras la sorpresiva apertura del marcador del visitante, Santiago Ascacíbar anotó la igualdad parcial con un excelso remate de volea dentro del área y se consolida como el inesperado goleador del equipo en el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el club azul y amarillo.
El Ruso marcó cuatro goles -uno por partido en las últimas cuatro presentaciones- para liderar la tabla goleadora de este auspicioso ciclo. Leonel Flores y Alan Velasco -con dos cada uno- lo siguen, mientras que Miguel Merentiel y Milton Delgado anotaron en una oportunidad en estos primeros ocho partidos de esta era del Vasco.
Arruabarrena encontró el mediocampo con la bandera de Leandro Paredes, la rueda de auxilio Milton Delgado y un Santiago Ascacíbar con mucha más libertad para llegar al área como en sus mejores momentos en Estudiantes de La Plata, donde ya había deslumbrado con su capacidad goleadora.
De hecho, Ascacíbar ya había coqueteado con el gol ante Recoleta en tres oportunidades. La primera fue un cabezazo que pasó cerca de un ángulo a los 13 minutos de juego. Y después a los 35' y a los 36' tuvo dos consecutivas: un remate que le tapó el arquero y otro cabezazo más.
Con un impreciso Merentiel -hoy anotó en offside- y a la espera del debut de Enner Valencia, Boca disfruta de la capacidad goleadora de Ascacíbar, quien venía de anotarle a Newell's (2-2) en Rosario y a Estudiantes (1-0) y Vélez (1-1) en el Ducó, como en esta tarde copera donde su tanto destrabó un compromiso que estaba siendo cuesta arriba. En esta racha anotó de cabeza, de derecha, de zurda, de todos los colores...
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