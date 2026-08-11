Ascacíbar, el sorpresivo goleador del inicio del ciclo del Vasco Arruabarrena

Con un impreciso Merentiel -hoy anotó en offside- y a la espera del debut de Enner Valencia, Boca disfruta de la capacidad goleadora de Ascacíbar, quien venía de anotarle a Newell's (2-2) en Rosario y a Estudiantes (1-0) y Vélez (1-1) en el Ducó, como en esta tarde copera donde su tanto destrabó un compromiso que estaba siendo cuesta arriba. En esta racha anotó de cabeza, de derecha, de zurda, de todos los colores...

El nuevo gol de Ascacíbar en Boca