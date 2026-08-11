Oficial: las nuevas fechas de la serie de River con Independiente Santa Fe

En el comunicado en el que se comunicó la suspensión, no se informaron las fechas de la reprogramación. Luego de realizar todas las evaluaciones pertinentes, Conmebol tomó la decisión de atrasar la serie una semana y que el partido de ida se juegue cuando originalmente estaba pautada la vuelta y en Bogotá.

El miércoles 26 se disputará la vuelta, dos semanas antes del comienzo de los cuartos de final, pautados para las semanas del 8 y 15 de septiembre. Tras esta decisión, River e Independiente Santa Fe podrán recuperar futbolistas con molestias físicas para este compromiso y Eduardo Coudet podría citar a Almada, refuerzo estrella que no iba a ser de la partida si el primer partido se jugaba este miércoles por la falta de varios entrenamientos con el plantel.