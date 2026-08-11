Oficial: las nuevas fechas de la serie de River con Independiente Santa Fe

La Conmebol dio a conocer cómo se jugará la serie de octavos de final de la Sudamericana después de la suspensión del compromiso de ida por el terremoto en Colombia.
Conmebol informó los días y horarios de la serie de River con Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana después de la postergación del partido de ida por el terremoto en Colombia. Este compromiso, que estaba previsto para este miércoles desde las 21.30 de nuestro país, se terminará llevando a cabo una semana después, más precisamente el miércoles 19 y con el mismo horario.
Cabe recordar que el duelo fue suspendido a causa del sismo magnitud 7.4 en la escala de Ritcher que mató a al menos más de 200 personas y generó destrozos en buena parte de Colombia durante la mañana del lunes. Además, todavía se siguen buscando personas desaparecidas entre los escombros en el país.
Pese a que Bogotá no fue una de las ciudades afectadas y estaban dadas las condiciones para que el partido se jugase, Conmebol tomó la decisión de postergarlo -al igual que el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores- solidarizándose con el pueblo colombiano, abocado a las consecuencias que dejó el trágico suceso y porque el fútbol queda en otro plano.
En el comunicado en el que se comunicó la suspensión, no se informaron las fechas de la reprogramación. Luego de realizar todas las evaluaciones pertinentes, Conmebol tomó la decisión de atrasar la serie una semana y que el partido de ida se juegue cuando originalmente estaba pautada la vuelta y en Bogotá.
El miércoles 26 se disputará la vuelta, dos semanas antes del comienzo de los cuartos de final, pautados para las semanas del 8 y 15 de septiembre. Tras esta decisión, River e Independiente Santa Fe podrán recuperar futbolistas con molestias físicas para este compromiso y Eduardo Coudet podría citar a Almada, refuerzo estrella que no iba a ser de la partida si el primer partido se jugaba este miércoles por la falta de varios entrenamientos con el plantel.
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