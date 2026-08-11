Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa con Aston Villa frente a PSG

El arquero de la Selección Argentina no estará este miércoles en la disputa del título internacional de su equipo. Conoce el motivo.
Emiliano Martínez no jugará la Supercopa de Europa 2026 con Aston Villa frente al París Saint Germain, a disputarse este miércoles desde las 16 en el Red Bull Arena de Salzburgo. El club inglés no tendrá a una de sus figuras en la búsqueda de un nuevo título internacional.
Unai Emery confirmó la baja del Dibu en la rueda de prensa previa al compromiso. El español de 54 años explicó que Martínez -junto a los ingleses Ollie Watkins y Ezri Konsa- finalizó la temporada el 19 de julio, por lo que le concedió cuatro semanas de descanso.
“No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, declaró el entrenador, que llega a su cuarta final de esta competición sin haberla ganado en ninguna de las tres anteriores.
En ausencia del marplatense, el arco de los Villanos quedará en manos del neerlandés Marco Bizot, su habitual suplente. De todas maneras, Emery no ocultó su confianza en el plantel disponible: “Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerlos”.
Martínez aprovechó el receso para descansar en Mar del Plata, su ciudad natal, antes de trasladarse a Portugal, país de origen de su pareja Mandinha. En las últimas horas, el arquero publicó una foto en Instagram a bordo de un bote, caña en mano, en Portugal.
El plan del club prevé que Dibu se reintegre a tiempo para el debut en la Premier League, fijado para el 23 de agosto ante el Brighton. Previamente, el Aston Villa disputará el sábado 15 un último amistoso de pretemporada frente al Borussia Mönchengladbach.
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