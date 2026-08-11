Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa con Aston Villa frente a PSG

Martínez aprovechó el receso para descansar en Mar del Plata, su ciudad natal, antes de trasladarse a Portugal, país de origen de su pareja Mandinha. En las últimas horas, el arquero publicó una foto en Instagram a bordo de un bote, caña en mano, en Portugal.

El plan del club prevé que Dibu se reintegre a tiempo para el debut en la Premier League, fijado para el 23 de agosto ante el Brighton. Previamente, el Aston Villa disputará el sábado 15 un último amistoso de pretemporada frente al Borussia Mönchengladbach.