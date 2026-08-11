Julián Álvarez se planta ante Simeone, fuerza su salida al Barcelona y crece la tensión en Atlético de Madrid

La situación también generó movimiento entre sus compañeros. Informaron que el plantel estaría dispuesto a respaldarlo en caso de que continúe en Madrid, con la intención de ayudarlo a recuperar la normalidad. Al mismo tiempo, puertas adentro entienden que debería reconocer como un error sus declaraciones durante el Mundial, cuando pidió ser transferido, y disculparse públicamente con los hinchas.

Julián Álvarez, en su regreso a los entrenamientos con el Atleti.

El próximo encuentro entre el delantero y Simeone aparece como una instancia decisiva. La última postura pública del técnico había sido antes del amistoso contra Manchester City: “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel Gil Marín explicó muy bien. Estamos muy contentos con él”. Además, señaló que ayudarán al argentino “para que siga creciendo, mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años".

Mientras tanto, el conjunto madrileño se prepara para su estreno liguero, previsto para el miércoles 19 de agosto frente al Málaga por LaLiga. Ese compromiso podría representar el primer contacto del atacante con los hinchas en el Metropolitano tras el conflicto, aunque todavía resta saber si volverá a jugar oficialmente o si su salida se resolverá antes. La cuenta regresiva ya está en marcha.