Rosario Central venció sobre la hora a Sarmiento y se trepó a la cima de la tabla anual

Sin embargo, Sarmiento golpeó rápidamente y abrió el marcador a los cinco minutos. Después de una buena combinación ofensiva, Julián Mavilla participó en la jugada que terminó con una asistencia para Manuel García, quien definió con el arco a su disposición y estableció el 1-0.

Central salió a buscar el empate

El gol obligó a Central a asumir el protagonismo ante un conjunto local que comenzó a replegarse para defender la ventaja. Copetti estuvo cerca de igualar con un remate que rozó el poste tras desviarse en Juan Manuel Insaurralde, mientras que Emanuel Coronel también probó sin éxito.

La insistencia del equipo dirigido por Miguel Almirón encontró su recompensa a los 28 minutos. Un centro de Agustín Sández generó un rebote dentro del área y Gastón Ávila apareció para definir con precisión y establecer el 1-1.

En el complemento, Central adelantó sus líneas y buscó imponer condiciones, aunque le costó generar situaciones claras. El partido se volvió cada vez más friccionado, con numerosas infracciones e interrupciones.

A los 13 minutos de la segunda etapa, el conjunto rosarino sufrió un contratiempo importante: Ángel Di María debió abandonar el campo de juego por molestias físicas.

El desarrollo cambió a los 22 minutos, cuando Copetti escapó hacia el área y fue derribado por Renzo Orihuela, quien recibió la tarjeta roja directa por cortar una ocasión manifiesta de gol.

Más presión del visitante

Con un jugador más, Central intensificó su presión. Ávila estuvo cerca de convertir de tiro libre, pero el arquero Thyago Ayala respondió con una gran atajada para mantener la igualdad.

El Canalla siguió acumulando situaciones. Jaminton Campaz desbordó reiteradamente por izquierda y tanto Julián Fernández como Copetti desperdiciaron oportunidades claras frente al arco.

Cuando el partido ingresaba en su tramo decisivo, Sarmiento sufrió una segunda expulsión. Santiago Salle vio la tarjeta roja a los 45 minutos por una dura infracción y dejó al conjunto de Junín con apenas nueve futbolistas.

El equipo local intentó resistir durante los ocho minutos adicionados por el árbitro Andrés Merlos, pero la presión visitante terminó dando resultado.

A los 49 minutos del complemento, Ávila volvió a aparecer dentro del área, controló la pelota, giró con una precisa media vuelta y sacó un remate cruzado que estableció el 2-1 definitivo.

El gol desató el festejo de los jugadores de Central, que consiguieron tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en la clasificación anual.

Con este resultado, el Canalla quedó como único líder con 59 unidades, aunque Boca y Argentinos Juniors todavía tienen la posibilidad de alcanzarlo o superarlo cuando completen sus compromisos pendientes.

Para Sarmiento, en cambio, la derrota significó un duro golpe después de haber sostenido durante buena parte del encuentro un resultado favorable. Central, por su parte, volvió a demostrar capacidad de reacción y se llevó de Junín una victoria que alimenta sus aspiraciones de cerrar el año en lo más alto de la tabla anual.