Gimnasia ganó en Río Cuarto, se metió en los playoffs y sueña con la Libertadores

A los 40, el propio Fernández amplió la ventaja con un zurdazo cruzado desde afuera del área, después de aprovechar un rebote provocado por una mala salida del arquero Herrera. El mediocampista celebró con una dedicatoria especial a Diego Armando Maradona, en el día en que el Diez habría cumplido años.

Sin embargo, el complemento presentó mayores dificultades para Gimnasia. A los nueve minutos, Alanís descontó para Estudiantes tras una asistencia de Ibrahim Hesar y le puso suspenso al encuentro.

Tres minutos después, Alexis Steimbach recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al Lobo con diez jugadores. El conjunto cordobés buscó aprovechar la superioridad numérica, aunque a los 41 minutos también sufrió la expulsión de Juan Antonini.

Una victoria clave

Gimnasia resistió hasta el final y consiguió tres puntos fundamentales para sus aspiraciones. Con 28 unidades, aseguró su lugar entre los ocho clasificados de la Zona B, sin depender de los resultados de sus competidores.

Además, el triunfo alimentó otro objetivo: disputar la Copa Libertadores 2027. El conjunto platense alcanzó los 54 puntos en la tabla anual y quedó a tres de Boca y Argentinos Juniors, que lideran con 57.

Por delante también aparecen Rosario Central, con 56, y Vélez, con 55. Para acceder al máximo torneo continental, Gimnasia deberá terminar entre los tres primeros de la clasificación anual.