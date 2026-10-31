A los 20 minutos llegó la apertura del marcador. Después de un tiro de esquina, la pelota quedó dentro del área y Vombergar apareció para conectar un cabezazo que venció a Facundo Cambeses y estableció el 1-0 para los marplatenses.

Empató Maravilla

Sin embargo, la alegría visitante duró apenas cuatro minutos. Tras un lateral desde la derecha, Tomás Conechny peinó la pelota y Adrián "Maravilla" Martínez apareció en el área para definir de zurda y establecer la igualdad.

El delantero de Racing volvió a ser protagonista poco después, aunque por una situación desafortunada. A los 29 minutos sufrió una molestia muscular en el isquiotibial y debió abandonar el campo de juego en camilla, acompañado por una ovación de los hinchas.

Antes del descanso, ambos equipos tuvieron oportunidades para modificar el resultado. Matías Zaracho probó para Racing, mientras que Aldosivi estuvo cerca de recuperar la ventaja con una volea de Gaitán que pasó junto al palo.

El complemento comenzó con otro inconveniente para la Academia. Cambeses sufrió un mareo en el vestuario y no pudo continuar, por lo que Matías Tagliamonte ingresó para defender el arco local.

La jugada decisiva llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Joaquín Pombo derribó a Lautaro Díaz dentro del área. El árbitro Nazareno Arasa revisó la acción mediante el VAR y sancionó penal para Racing.

Ignacio Rodríguez se hizo cargo de la ejecución y, con un zurdazo cruzado, convirtió el 2-1 a los 15 minutos. El mediocampista celebró con un gesto de disculpas hacia los simpatizantes de la Academia, que durante buena parte de la noche habían manifestado su descontento.

Racing pudo ampliar el resultado

A partir de entonces, Aldosivi adelantó sus líneas y buscó desesperadamente el empate. El equipo dirigido por Javier Sanguinetti necesitaba al menos rescatar un punto para sostener sus esperanzas de permanencia, pero volvió a mostrar dificultades para concretar las situaciones que generó.

Racing también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Conechny contó con dos chances consecutivas, aunque el arquero Lucas Acosta respondió con intervenciones decisivas para mantener a su equipo en partido.

En los minutos finales, el Tiburón estuvo cerca de conseguir la igualdad. Chávez sacó un remate cruzado que pasó junto al palo y Sosa probó desde afuera del área, sin éxito. Incluso en la última jugada los visitantes estuvieron a centímetros de convertir, pero no lograron empujar la pelota al fondo de la red.

El pitazo final confirmó el descenso de Aldosivi, que ya no podrá alcanzar a Deportivo Riestra en la tabla anual, y dejó al conjunto marplatense sin posibilidades matemáticas de continuar en Primera División.

Para Racing, el triunfo significó una despedida con victoria ante su gente, aunque sin posibilidades de acceder a los playoffs del Clausura. En la última fecha visitará a Barracas Central, mientras que Aldosivi cerrará su participación en la máxima categoría cuando reciba a River en Mar del Plata.

Sïntesis del partido:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martin García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 20m. Andrés Vombergar (A), 24m. Adrián Martínez (R).

Goles en el segundo tiempo: 15m. Ignacio Rodríguez (R).

Cambios en el primer tiempo: 29m. Francisco Fraga por Adrián Martínez (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Matías Tagliamonte por Facundo Cambeses (R) y Lautaro Díaz por Matías Zaracho (R), 16m. Leonel Pérez por Matías Kranevitter (R), 21m. Alan Sosa por Agustín Palavecino (A), Elía López por Santiago Moya y Felipe Anso por Andrés Chávez (A), 29m. Matías Pérez por Alejandro Tello, 31m. Federico Laurelli por Braian Cufré (A).

Estadio: Racing.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Yamil Possi.