Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de México

Posteriormente colocó cubiertas blandas para realizar una simulación de clasificación, pero tuvo dificultades para cerrar una vuelta limpia. En uno de sus primeros intentos bloqueó los frenos y se pasó de largo en la primera curva.

Tras mejorar progresivamente sus registros, consiguió su mejor tiempo en la séptima vuelta con neumáticos blandos, aunque no logró acercarse a Gasly.

“No fue tan mal. Hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, tengo mucho por ganar ahí”, reconoció Colapinto después de la sesión.

El argentino también destacó que durante las tandas largas encontró algunas mejoras en el comportamiento del auto y consideró fundamental el trabajo del equipo durante la noche para llegar en mejores condiciones a la clasificación.

Por su parte, Leclerc volvió a mostrar el potencial de Ferrari y encabezó la segunda práctica, seguido por Lando Norris, de McLaren, y George Russell, de Mercedes.

En el primer entrenamiento, el monegasco también había sido el más rápido, con un registro de 1m18s128, mientras que Minì, al volante del Alpine de Colapinto, terminó decimocuarto.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 14.30, hora argentina, mientras que la clasificación comenzará a las 18.

Para Colapinto, el principal desafío será mejorar el rendimiento de su Alpine y reducir la diferencia con Gasly, en un circuito donde cerrar una vuelta limpia será determinante para conseguir una buena posición de largada.