Rosario Central y Newell's se juegan todo en el clásico de Rosario: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Ariel Holan vive un momento positivo: se afirmó como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino e, incluso, lidera con 42 puntos en la tabla anual junto a River, lo que le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026. De todos modos, le cuesta sumar de a tres en este campeonato, donde sólo le pudo ganar a Lanús, mientras que empató el resto de sus partidos (contra Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).

Así las cosas, Central marcha quinto en la Zona B con siete unidades, por debajo de River, Lanús, San Lorenzo y Vélez.

El presente de Newell´s, por su parte, es totalmente distinto, ya que en el primer semestre no pudo conseguir la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, al terminar noveno en la Zona A. Ya en este Torneo Clausura, la Lepra, que es dirigida por Cristian Fabbiani, sólo consiguió seis unidades, lo que lo ubica undécimo en la Zona A.

En la última fecha igualó con un equipo de jugadores que suelen ser suplentes frente a Defensa y Justicia, por lo que los titulares llegarán bien descansados a este clásico.

El historial es dominado por Rosario Central, que ganó 95 partidos, mientras que Newell's venció en 77. Hubo 103 empates.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1959088250368246187&partner=&hide_thread=false ¡ ! #HoyJuegaNewells



Central Newell’s



Fecha 6 | Sábado 23/8 - 17:30h

Arroyito

#TorneoBetano | Clausura 2025



Seguilo en vivo por ESPN Premium. Suscribite al pack fútbol https://t.co/60uHMeQRjg. pic.twitter.com/vwAJeF1yZV — Newell’s Old Boys (@Newells) August 23, 2025

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Emanuel Coronel; Franco Ibarra, Federico Navarro; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell´s: Juan Espínola; Ángelo Martino, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Alejo Montero; Franco Orozco, Ever Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Estadio: Rosario Central.

Árbitro: Darío Herrera.

Hora: 17.30.

TV: ESPN Premium.