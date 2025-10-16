Argentinos Juniors presentó a Chiquito Romero con un video con un guiño a Maradona

"Tranquilo Diego, el arco de Argentinos está en buenas manos", expresó Sergio Romero en el video tras agarrar antes de que caiga el piso una escultura de Maradona en el club. Chiquito fue el arquero de Diego en la Selección Argentina y forjaron una hermosa relación juntos.

Argentinos buscó y logró contratar a Sergio Romero para reemplazar en medio del torneo a Diego "Ruso" Rodríguez, quien sufrió una grave lesión: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. “Esto es solo un hasta luego, sé que algún día volveré”, se despidió Romero de Boca y ya está 100% con la mente en Argentinos Juniors.

Romero, quien firmó con Argentinos Juniors hasta diciembre de este año, tuvo este jueves su primer entrenamiento en el club. Chiquito buscará aportarle jerarquía al arco del Bicho, que se encuentra peleando por clasificar a la próxima instancia en el Torneo Clausura y está en las semifinales de la Copa Argentina.

Con más de 100 partidos en la selección mayor, Sergio Romero es el arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina y pieza central en el subcampeonato mundial de Brasil 2014. En ese torneo, sus actuaciones fueron fundamentales, sobre todo durante la tanda de penales en la semifinal ante Países Bajos, situación que consolidó su fama bajo los tres palos del arco nacional. A nivel clubes, defendió los colores de Racing Club, AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco y Manchester United, sumando ahora un nuevo desafío en el fútbol argentino

En su presentación en La Paternal, Romero agradeció la recepción y expresó su entusiasmo frente al nuevo reto. “Llego con muchas ganas. Quiero devolver en la cancha la confianza que me ha dado Argentinos”, expresó. El debut oficial de Chiquito en Argentinos Juniors podría producirse este viernes ante Newell’s, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, a llevarse a cabo en La Paternal.