River enfrenta a Sarmiento y busca seguir cerca de la punta: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega a este encuentro luego de caer ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, donde sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos. La única víctima del “Millonario” fue Racing, al que derrotó 1-0 para meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Este momento irregular en el Torneo Clausura provocó que River cayera al quinto lugar en la Zona B del Torneo Clausura, por lo que necesita volver a ganar para que evitar seguir perdiendo puestos y, además, mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

De cara a este encuentro, Gallardo no podrá contar con varios jugadores que fueron convocados a sus respectivas selecciones. Ese es el caso de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero, citados por Lionel Scaloni para los amistosos de la Argentina contra Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

Sarmiento, por su parte, mostró una discreta producción en este Torneo Clausura, donde marcha 11º en la Zona A con sólo 12 puntos en diez partidos disputados. El equipo de Facundo Sava tiene un encuentro menos que el resto, ya que se suspendió su cruce frente a Rosario Central por condiciones climáticas y todavía no se completó.

Antes del partido contra River, Sava apartó del plantel a Facundo Roncaglia, aunque no dio los motivos de su decisión. "Lo que pasó lo hablé con él y le comuniqué que no iba a seguir por diferentes motivos. Tema terminado para mí, le deseo lo mejor. Es lo mejor para el grupo", comentó el DT en conferencia de prensa.

En caso de conseguir una histórica victoria en el Monumental, Sarmiento podría terminar la fecha en zona de clasificación a los playoffs.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports Premium