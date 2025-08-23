Independiente publicó un video con su descargo sobre los incidentes ante la U. de Chile

“Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron las cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”, repasó la voz en off de una locutora sobre lo ocurrido en Avellaneda, el miércoles pasado, al tiempo que se exhibían fotos y videos de los hechos.

“A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo”, sumó el video difundido por el Rojo.

Por los incidentes ante la Universidad de Chile, la Justicia dispuso la clausura del estadio de Independiente y la APREVIDE suspendió el partido que debía jugarse este domingo contra Platense en Avellaneda.

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había determinado que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio Ricardo Enrique Bochini.

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del Rojo como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se decidió que la fecha del encuentro debía cambiar.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.