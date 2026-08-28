Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

"Rosario no para, siempre va por más, no nos conformamos y eso demuestra de lo que estamos hechos como ciudad y como provincia. El trabajo articulado con la Provincia que dio sus frutos en materia de seguridad, y también los está dando en materia de grandes eventos deportivos. Se vienen cosas maravillosas”, resaltó el mandatario.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló: “Ser electos como sede de los Panamericanos es para nosotros un reconocimiento al esfuerzo, dedicación, compromiso, entrega y trabajo, y a no habernos rendido nunca. Panam Sports tiene la posibilidad histórica de ayudarnos a concretar este gran sueño y poner a Rosario en lo más alto”.

(Lima, Perú) - Rosario es elegida comos sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

El futuro del deporte de América en Rosario

Los Juegos Panamericanos Junior son el gran escenario continental para las nuevas generaciones de atletas. Constituyen una plataforma de desarrollo para jóvenes deportistas que comienzan a consolidar sus carreras internacionales y que, en muchos casos, proyectan su futuro hacia los grandes campeonatos mundiales, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

La competencia reúne a atletas de los 41 Comités Olímpicos Nacionales que integran Panam Sports y representa uno de los eventos más importantes del calendario deportivo continental.

La primera edición se realizó en Cali-Valle, Colombia, en 2021, dando nacimiento a un nuevo evento destinado específicamente al desarrollo del deporte juvenil de América. La segunda edición tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en 2025, confirmando el crecimiento y la consolidación de una competencia que reúne a los principales talentos jóvenes del continente.

Ahora será el turno de Rosario. En 2029, la ciudad recibirá a una nueva generación de atletas que llegarán desde todos los rincones de América para competir, convivir, compartir experiencias y vivir una celebración deportiva que trasciende los escenarios de competencia.

Rosario será, durante esos días, el punto de encuentro de la juventud deportiva continental.