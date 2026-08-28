Julián Álvarez volvió a faltar al entrenamiento del Atlético y crece la tensión por su futuro

Además, el Cholo confirmó que Álvarez no estará convocado para el partido ante Sevilla, que se disputará este sábado desde las 16.30 por la tercera fecha de La Liga.

“Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, señaló Simeone, quien también remarcó que hará todo lo posible para que el atacante vuelva a sentirse importante dentro del equipo cuando retome los entrenamientos.

“Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre”, agregó.

Simeone negó que el conflicto afecte al plantel

Más allá de la situación particular del delantero, Simeone descartó que la incertidumbre en torno al futuro de Álvarez esté repercutiendo en el resto del equipo.

“Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos, ya sea con el Málaga y con el Villarreal, enfocados en lo que queremos, que es hacer un buen encuentro, y no veo esta situación”, explicó.

Sin embargo, el conflicto entre el futbolista y el Atlético continúa generando tensión. El jueves, Miguel Ángel Gil Marín, propietario del club, apuntó directamente contra quienes rodean al delantero y sostuvo que Julián estaba “realmente mal” porque hubo personas que se encargaron de “engañarlo y confundirlo”.

Barcelona insiste y Atlético mantiene su postura

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en uno de los grandes temas del cierre del mercado de pases. Faltan apenas cinco días para que finalice la ventana de transferencias y el Barcelona mantiene su intención de incorporar al delantero, aunque el Atlético de Madrid dejó en claro que no pretende negociar su salida.

Desde el conjunto colchonero fueron contundentes al afirmar que no transferirán al argentino al Barcelona “bajo ningún concepto”, pese a que ese sería el destino que desea el futbolista.

La dirigencia madrileña se ampara en el contrato vigente de Álvarez, que se extiende hasta junio de 2030, y en una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Ante la negativa del Atlético a negociar con el Barcelona, apareció otra alternativa: Arsenal estaría dispuesto a desembolsar 150 millones de euros por el atacante, pero esa posibilidad tampoco convence al cordobés, que no quiere regresar a Inglaterra.

Así, con el cierre del mercado cada vez más cerca, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo una incógnita, mientras el Atlético intenta sostener su postura y Simeone aguarda su regreso a los entrenamientos para volver a contar con una de sus principales figuras.