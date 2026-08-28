San Lorenzo, contra las cuerdas: debe más de US$4 millones y su histórica sede podría ser rematada

Cómo se conforma la deuda que San Lorenzo debe pagar

El monto reconocido por la Justicia está integrado por diferentes conceptos:

Indemnización para Ignacio Piatti: US$2.292.716,47

Intereses: US$458.543,29

Honorarios de la parte demandante: US$786.648,42

Honorarios de la parte demandada: US$611.880,16

Honorarios del perito contador: US$137.562,98

Tasa de Justicia: US$82.537,79

El origen del conflicto entre Piatti y San Lorenzo

La deuda tiene su origen en el segundo paso de Ignacio Piatti por San Lorenzo, que comenzó a principios de 2020 durante la presidencia de Marcelo Tinelli.

El mediocampista disputó apenas 10 encuentros, de los cuales solo completó uno, y a fines de ese mismo año el club decidió aplicar una cláusula de rescisión de manera unilateral. A partir de allí, el futbolista inició una demanda en la que reclamó la doble indemnización establecida durante la pandemia de COVID-19.

En una primera resolución, la Justicia había rechazado la mayor parte de la demanda y únicamente había ordenado el pago de US$850.000, correspondientes a la cláusula de salida, además de salarios y vacaciones.

Sin embargo, el 25 de septiembre de 2024, la Sala I de la Cámara de Apelaciones modificó el fallo inicial y declaró inválida la cláusula de rescisión anticipada.

El tribunal consideró que el vínculo entre las partes era de carácter estrictamente laboral y determinó que correspondía una indemnización especial por una ruptura anticipada considerada injustificada.

Además, la Cámara estableció que el cálculo debía realizarse tomando como referencia el dólar MEP y no el tipo de cambio oficial, debido a las restricciones cambiarias, una decisión que incrementó de manera considerable la cifra final de la deuda.

La sede de Avenida La Plata, bajo embargo

Desde marzo de 2025, la sede de San Lorenzo ubicada en Avenida La Plata 1782 se encuentra embargada por pedido de Ignacio Piatti. Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo para saldar la deuda, el proceso podría avanzar hacia un eventual remate del inmueble.

La institución intentó utilizar una parte de sus futuros ingresos por derechos de televisión como parte de la negociación, aunque esos recursos ya se encuentran comprometidos por otras deudas.

Entre los acreedores aparecen Lucas Menossi, quien percibe US$80.000 mensuales por dos reclamos, y Fabricio Coloccini, que recibe US$55.000 por mes. Este escenario representa una dificultad adicional para San Lorenzo, que deberá encontrar una solución para cumplir con la sentencia y evitar que la situación ponga en riesgo su histórica sede de Boedo.