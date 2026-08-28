San Lorenzo, contra las cuerdas: debe más de US$4 millones y su histórica sede podría ser rematada

La Justicia ordenó al Ciclón pagarle US$4.369.889 a Ignacio Piatti. La sede de Avenida La Plata está embargada y las negociaciones continúan.
San Lorenzo atraviesa una compleja situación económica que pone en riesgo uno de sus patrimonios más importantes. La Cámara de Apelaciones determinó que el club deberá abonarle a Ignacio Piatti US$4.369.889,11, como consecuencia de un conflicto surgido durante el segundo ciclo del futbolista en la institución, en 2020.
En caso de no alcanzar un acuerdo, la sede ubicada en Avenida La Plata, en el barrio de Boedo, podría ser rematada, debido a que el inmueble se encuentra embargado desde marzo de 2025 por una medida solicitada por el propio Piatti.
Este jueves se llevó a cabo una audiencia entre representantes de San Lorenzo y José Confalonieri, abogado del exfutbolista. Durante el encuentro, el club presentó una propuesta que incluía un pago inicial y la cesión de una parte de los futuros ingresos por derechos televisivos, aunque la oferta fue rechazada.
Ambas partes acordaron volver a reunirse el próximo 24 de septiembre, mientras continúa la preocupación por la situación judicial y el posible destino de la histórica sede.
El monto reconocido por la Justicia está integrado por diferentes conceptos:
Indemnización para Ignacio Piatti: US$2.292.716,47
Intereses: US$458.543,29
Honorarios de la parte demandante: US$786.648,42
Honorarios de la parte demandada: US$611.880,16
Honorarios del perito contador: US$137.562,98
Tasa de Justicia: US$82.537,79
La deuda tiene su origen en el segundo paso de Ignacio Piatti por San Lorenzo, que comenzó a principios de 2020 durante la presidencia de Marcelo Tinelli.
El mediocampista disputó apenas 10 encuentros, de los cuales solo completó uno, y a fines de ese mismo año el club decidió aplicar una cláusula de rescisión de manera unilateral. A partir de allí, el futbolista inició una demanda en la que reclamó la doble indemnización establecida durante la pandemia de COVID-19.
En una primera resolución, la Justicia había rechazado la mayor parte de la demanda y únicamente había ordenado el pago de US$850.000, correspondientes a la cláusula de salida, además de salarios y vacaciones.
Sin embargo, el 25 de septiembre de 2024, la Sala I de la Cámara de Apelaciones modificó el fallo inicial y declaró inválida la cláusula de rescisión anticipada.
El tribunal consideró que el vínculo entre las partes era de carácter estrictamente laboral y determinó que correspondía una indemnización especial por una ruptura anticipada considerada injustificada.
Además, la Cámara estableció que el cálculo debía realizarse tomando como referencia el dólar MEP y no el tipo de cambio oficial, debido a las restricciones cambiarias, una decisión que incrementó de manera considerable la cifra final de la deuda.
Desde marzo de 2025, la sede de San Lorenzo ubicada en Avenida La Plata 1782 se encuentra embargada por pedido de Ignacio Piatti. Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo para saldar la deuda, el proceso podría avanzar hacia un eventual remate del inmueble.
La institución intentó utilizar una parte de sus futuros ingresos por derechos de televisión como parte de la negociación, aunque esos recursos ya se encuentran comprometidos por otras deudas.
Entre los acreedores aparecen Lucas Menossi, quien percibe US$80.000 mensuales por dos reclamos, y Fabricio Coloccini, que recibe US$55.000 por mes. Este escenario representa una dificultad adicional para San Lorenzo, que deberá encontrar una solución para cumplir con la sentencia y evitar que la situación ponga en riesgo su histórica sede de Boedo.
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