Los Leones vs. Alemania, en busca de la final del Mundial de Hockey 2026: hora, TV y formaciones

Alemania, en tanto, ganó el Grupo B con siete unidades. En la primera fase derrotó 5-1 a Malasia y 1-0 a Bélgica, además de igualar 1-1 frente a Francia.

En la segunda ronda, correspondiente al Grupo F, los alemanes perdieron 2-1 contra España, pero se recuperaron con una victoria 4-2 sobre Australia, resultado que les permitió quedarse con el primer lugar de la zona.

Los Teutones llegan como los actuales campeones mundiales, luego de conquistar el título en India 2023, y buscarán repetir aquella consagración en esta edición.

El vencedor de esta semifinal disputará la final del Mundial de Hockey 2026 el domingo 30 de agosto, ante el ganador del cruce entre España y Países Bajos.

La probable formación de Los Leones

Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif y Bautista Capurro. DT: Lucas Rey.

La posible formación de Alemani

Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt, Johannes Grobe, Thies Ole Prinz, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Christopher Rühr, Justus Weigand, Hugo von Montgelas, Hannes Müller y Moritz Ludwig. DT: André Henning.

Horario, TV y datos del partido