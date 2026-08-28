Los Leones vs. Alemania, en busca de la final del Mundial de Hockey 2026: hora, TV y formaciones

Argentina busca hacer historia, y que tanto el seleccionado femenino como el masculino lleguen a la final del Mundial. Este viernes desde las 15.30, Los Leones se medirán ante Alemania para alcanzar ese sueño.
Los Leones se medirán ante Alemania este viernes desde las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, por una de las semifinales del Mundial de Hockey masculino 2026. El seleccionado argentino terminó segundo detrás de Países Bajos en la segunda fase y buscará conseguir un histórico pase a la final frente al vigente campeón del mundo.
Las Leonas ya están en la final, vencieron a Australia y, este sábado desde las 11, buscarán la gloria ante Países Bajos. Del lado masculino, si Países Bajos le gana España (también juegan hoy) y Argentina vence a Alemania. el domingo habrá una final idéntica en ambos géneros.
Argentina finalizó en el segundo puesto de su zona en la primera fase. En el Grupo A, derrotó 3-0 a Japón y goleó 7-1 a Nueva Zelanda, mientras que cayó 3-1 ante Países Bajos.
En la segunda instancia, dentro del Grupo E, Los Leones consiguieron dos importantes triunfos: superaron 3-1 a Inglaterra y vencieron 5-3 a India. Estos resultados les permitieron terminar nuevamente como escoltas de los neerlandeses y avanzar a las semifinales, donde intentarán alcanzar por primera vez la definición de un Mundial.
Alemania, en tanto, ganó el Grupo B con siete unidades. En la primera fase derrotó 5-1 a Malasia y 1-0 a Bélgica, además de igualar 1-1 frente a Francia.
En la segunda ronda, correspondiente al Grupo F, los alemanes perdieron 2-1 contra España, pero se recuperaron con una victoria 4-2 sobre Australia, resultado que les permitió quedarse con el primer lugar de la zona.
Los Teutones llegan como los actuales campeones mundiales, luego de conquistar el título en India 2023, y buscarán repetir aquella consagración en esta edición.
El vencedor de esta semifinal disputará la final del Mundial de Hockey 2026 el domingo 30 de agosto, ante el ganador del cruce entre España y Países Bajos.
Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif y Bautista Capurro. DT: Lucas Rey.
Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt, Johannes Grobe, Thies Ole Prinz, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Christopher Rühr, Justus Weigand, Hugo von Montgelas, Hannes Müller y Moritz Ludwig. DT: André Henning.
Hora: 15.30
TV: Disney+ Premium
Árbitro: a confirmar
Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica
Instancia: semifinal del Mundial de Hockey masculino 2026
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